La Cámara de Comercio de Cáceres insta al PP y Vox a un acuerdo para un gobierno estable en Extremadura

La Cámara de Comercio de Cáceres hace un llamamiento al Partido Popular y Vox para que lleguen a un consenso que permita alcanzar los acuerdos necesarios para la formación de un gobierno estable en Extremadura.

La organización cameral advierte de que los periodos prolongados de incertidumbre institucional generan un clima poco favorable para la actividad económica regional, retrasan decisiones de inversión y dificultan la planificación empresarial.

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez Arroyo, "la inestabilidad política puede derivar en una parálisis en la toma de decisiones que termina afectando al tejido productivo, a la creación de empleo y a la confianza de empresas y emprendedores".

"Primordial"

En este contexto, el presidente cameral considera "primordial" que estas formaciones políticas "antepongan el interés general y trabajen desde el diálogo constructivo para alcanzar un acuerdo que garantice la gobernabilidad en la región".

Esta institución también subraya la importancia de que la ciudadanía extremeña cuente con la certidumbre que merece para que esté garantizado el impulso de proyectos estratégicos y la ejecución de políticas que favorezcan el progreso económico.

Por todo ello, insiste en la necesidad de evitar escenarios de bloqueo político que puedan derivar en un freno para el desarrollo empresarial regional.

Finalmente, la Cámara de Comercio de Cáceres reitera su compromiso con la defensa de los intereses de las empresas, autónomos y emprendedores de la provincia y hace referencia al intenso trabajo que lleva desempeñando para que haya una mejora de la competitividad empresarial y nuevas oportunidades de inversión en Extremadura.