Cine, teatro, literatura y música: las caras conocidas que aterrizan este fin de semana en Cáceres

Cáceres vivirá este fin de semana una intensa agenda cultural marcada por la presencia de numerosos nombres conocidos del cine, el teatro, la música, la literatura y el periodismo. La coincidencia en la ciudad del Festival de Cine Español de Cáceres y de los Congresos del Bienestar convertirá a la capital cacereña en punto de encuentro de figuras destacadas de la cultura nacional entre los días 13 y 14 de marzo.

Cine y premios del Festival de Cáceres

El Gran Teatro acogerá el momento central del Festival de Cine Español de Cáceres con la gala de entrega de los Premios Versión Original, que reconocen cada año algunos de los trabajos más destacados del cine español y trayectorias consolidadas dentro de la industria. Entre los galardonados de esta edición figura la actriz Carmen Machi, que recibirá el Premio de Honor por su trayectoria en cine, televisión y teatro.

El palmarés del festival incluye también a nombres muy reconocibles de la cinematografía nacional. El director Oliver Laxe recibe el premio a Mejor Película por ‘Sirat’ (aunque no acudirá porque estará en los Oscars de Hollywood, ya que se entregan al día sigueinte, el 15 de marzo), mientras que el actor y realizador Daniel Guzmán será distinguido como Mejor Actor de Cine por su trabajo en 'La deuda', una película centrada en el problema del acceso a la vivienda.

En el apartado interpretativo femenino, la actriz Nora Navas recibirá el Premio Marisa Paredes a la Mejor Actriz de Cine por su papel en 'Mi amiga Eva', una historia sobre segundas oportunidades y reconstrucción personal. El festival reconocerá además a la directora Eva Libertad con el galardón a Mejor Dirección por 'Sorda', un filme que explora las implicaciones personales y sociales de la sordera.

El listado de premiados lo completan la actriz revelación Blanca Soroa por su debut en Los domingos, el compositor Lucas Vidal —ganador de dos premios Goya— por la banda sonora de 8, y la productora Pilar Díaz Pardo, presidenta de la Academia de Cine de Extremadura, distinguida con el Premio Reyes Abades.

Nora Navas , que también será premiada, recibió la Concha de Plata en San Sebastián por su papel en ‘Pa negre’. / EFE

Congresos del Bienestar y artes en Cáceres

Paralelamente, la ciudad acogerá otra cita cultural relevante con los Congresos del Bienestar, organizados por la Cadena SER, que en esta edición llevan por título “Bienestar y las Artes”. El encuentro reunirá en la Sala Capitol a creadores y comunicadores de distintos ámbitos para reflexionar sobre el papel de la cultura en un contexto marcado por la saturación informativa y el predominio de lo digital.

La programación reunirá a figuras del mundo de la música como Aurora Beltrán, Teo Cardalda y Carmen París, que analizarán la evolución de la industria musical y su relación con la creatividad en una mesa moderada por el periodista Iñaki de la Torre.

La literatura tendrá también un papel destacado con la participación del periodista y divulgador literario Antonio Martínez Asensio y de los escritores Jesús Sánchez Adalid, Azahara Alonso y Elvira Sastre, que debatirán sobre la lectura como espacio de reflexión y resistencia frente al ritmo acelerado de la actualidad.

El teatro llegará de la mano de la actriz Blanca Portillo, que participará en un diálogo sobre escena y conversación pública junto a la directora y actriz Magüi Mira y el periodista y escritor Edu Galán. El encuentro analizará el valor de la presencialidad y del debate cultural en tiempos de polarización y ruido mediático.

La gastronomía cerrará el congreso con una conversación sobre creatividad y alimentación protagonizada por el chef Andoni Aduriz, la cocinera Noelia Tomoshige y el artesano José Miguel Piñero, en una mesa conducida por el periodista gastronómico Carlos G. Cano.

La coincidencia de ambas citas culturales hará que Cáceres concentre durante esos días a algunos de los nombres más reconocibles del panorama cultural español, reforzando el papel de la ciudad como uno de los focos culturales del suroeste peninsular.