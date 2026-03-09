El Espíritu Santo y la Cofradía del Humilladero: una historia de barrio en la Semana Santa cacereña

Seña de identidad. Barrio. Humildad. La Cofradía del Humilladero combina estos tres puntos, siendo además una de las más antiguas de Cáceres. Sale de la iglesia del Espíritu Santo, del barrio de Llopis Ivorra. Cuenta con dos procesiones, y ambas transcurren por la barriada, siendo la única que no pisa el centro de la ciudad.

No pasa ni por la plaza Mayor, ni San Juan o los adarves; sino que es más de la Roche Sur-Yon o las humildes callejuelas de la zona. El primero de los desfiles transcurre el Sábado de Pasión, siendo el pistoletazo de salida oficial de la Semana Santa cacereña. Es la procesión del Cristo de la Preciosa Sangre.

La segunda de estas es la principal, la del Cristo del Humilladero, que sale en la noche del Jueves Santo. Mientras el centro y los focos parecen ponerse sobre la Vera Cruz o la Cofradía del Amor, el Humilladero saca a la calle a todos los vecinos del barrio.

La Cofradía del Humilladero: un barrio, una pasión / Pablo Parra

Historia

Los orígenes de la cofradía se remontan al siglo XV, al año 1493. "Se funda como un conjunto devocional en la entonces ermita del Espíritu Santo", explica el Mayordomo de la cofradía, Ismael López. "Tenía unas imágenes que ya no conservamos, en parte también por la Guerra de la Independencia y demás conflictos que ha vivido nuestro país que hicieron que la actividad de la cofradía se parara".

Por la década de los años 50 vuelve a retomar su actividad y saca en procesión a su imagen titular, el Cristo del Humilladero, una talla que data de finales del siglo XV o inicios del XVI, una de las más antiguas de la ciudad, cuyo autor se desconoce. Recientemente sufrió una restauración, y la cruz que se observa en la actualidad no es la original.

Relacionada con esta imagen está la del Cristo de la Preciosa Sangre que durante décadas fue también conocida como la del Humilladero, ya que así salía en procesión. Esta historia tiene una explicación. "Se adquirió en el año 70 porque la imagen titular se encontraba muy deficiente y verdaderamente salía más económico adquirir una imagen nueva, de serie, que restaurar la imagen antigua", señala el Mayordomo.

Cristo del Humilladero. / Pablo Parra

Durante 20 años se encargó de procesionar bajo el nombre de la talla titular, que se conservaba dentro de la ermita. Llegó la década de los noventa y la cofradía ya podía permitirse económicamente la restauración de la imagen original. Así, en 1999 volvió a salir, y el Cristo de la Preciosa Sangre pasó a hacerlo en una procesión propia, parecida a un viacrucis, el Miércoles Santo. Así se mantuvo hasta hace unos años, cuando decidió cambiar su día al actual, el Sábado de Pasión.

La segunda imagen titular de la cofradía es la Virgen de la Encarnación, una imagen mariana del año 1960. La obra está inspirada en la Dolorosa de Salzillo, de la Semana Santa de Murcia.

Sale el Jueves Santo junto al Humilladero y el Señor de la Columna, una talla que pertenece a la Cofradía de la Vera Cruz, pero la mantiene cedida al Espíritu Santo. Esta está realizada en la escuela sevillana.

Novedades

Este 2026 la cofradía presenta varias novedades, pero principalmente celebra el aniversario de su banda de música, ya que cumple 40 años. Su versión infantil también está de aniversario, pero en su caso son 10 años los que cumple.

Una de las principales novedades es la nueva cruz arbórea del Cristo de la Preciosa Sangre, "más vistosa y estilizada". Además, las andas y los varales del paso del Humilladero se han pintado completamente y se han incorporado nuevas piezas de orfebrería. "El paso del Señor de la Columna incorpora cuatro nuevos candelabros arbóreos tallados en madera", apunta López.

Actualidad

La Semana Santa cacereña vive un momento "feroz", gracias en parte a su promoción por la declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional en el año 2011. "Hay que ir cuidando algunos detalles y mantener la esencia".

La cofradía cuenta aproximadamente con unos 720 hermanos, la gran mayoría vecinos del propio barrio, aunque también hay de otras zonas de la ciudad. Aunque tiene un gran apego por la barriada del Espíritu Santo, no siempre procesionó por allí. En su día llegaba hasta el centro, saliendo de la ermita, y volvía de nuevo, completando un recorrido extremadamente largo y complicado de mantener con el tiempo.

Una imagen dentro de otra

Tanto la imagen del Humilladero como la talla mariana esconden un secreto que no muchos cacereños conocen. Con la restauración de la imagen titular y el cambio de cruz, se introdujo dentro de esta un pequeño texto que cuenta la historia de la talla. Una especie de cápsula del tiempo.

Noticias relacionadas

Lo mismo ocurre con la Virgen, que cuenta con una zona hueca en la que se introdujo, no solo la historia de la imagen, sino una parte de los restos de la policromía del Humilladero. Es decir, la Virgen lleva dentro una parte del Cristo.