Inmigración, vivienda y soledad: segunda semana proyecciones del Festival de Cine Español de Cáceres

El XXXIII Festival de Cine Español de Cáceres aborda cuestiones como la inmigración, la vivienda y la soledad en la segunda semana de proyecciones de su Sección Oficial, desde este lunes y hasta el viernes en los Multicines Cáceres, con películas recientes que reflejan distintos aspectos de la realidad social del país.

Las sesiones continúan así la línea temática del certamen, que “concibe el cine español como una caja de resonancia de los problemas y experiencias de la sociedad actual”, según apuntan desde la organización. Tras una primera semana dedicada a filmes dirigidos por mujeres, esta segunda tanda reúne obras dirigidas por cineastas hombres.

El ciclo se abre con ‘Muy lejos’, ópera prima del director Gerard Oms, protagonizada por Mario Casas. La película se inspira en la propia experiencia del cineasta como emigrante en Países Bajos tras la crisis económica de 2008 y relata el proceso de reconstrucción personal de un hombre que sobrevive realizando trabajos precarios en ese país.

El martes se proyectará ‘Ciudad sin sueño’, dirigida por Guillermo Galoe y rodada en el poblado de la Cañada Real, considerado el mayor asentamiento informal y chabolista de Europa. El filme sigue la historia de un adolescente gitano de 15 años cuya familia lleva varias generaciones viviendo en este enclave situado a las afueras de Madrid.

La programación incluye también ‘La deuda’, tercer largometraje del actor y director Daniel Guzmán, que aborda cuestiones como la gentrificación urbana, el cuidado de personas mayores y las dificultades de acceso a la vivienda, a través de la historia de un hombre atrapado en la precariedad económica.

Entre las proyecciones figura asimismo ‘Mi amiga Eva’, de Cesc Gay, protagonizada por Nora Navas, que reflexiona sobre la necesidad de volver a sentir el amor tras décadas de matrimonio y sobre las nuevas oportunidades en etapas avanzadas de la vida.

Cierre de la semana: identidad y soledad en la vejez

La semana se completa con ‘Maspalomas’, dirigida por José Mari Goenaga y Aitor Arregi, que narra la historia de un hombre de 76 años que, tras sufrir un ictus, debe abandonar Canarias y regresar a San Sebastián, donde ingresa en una residencia en la que se ve obligado a ocultar su homosexualidad, un relato que profundiza en la identidad personal y la soledad en la vejez.