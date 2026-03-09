Juicio a dos hombres y dos mujeres acusados de agresión y racismo a ciudadanos rumanos en un pueblo de Cáceres

La Audiencia Provincial de Cáceres celebra este martes el juicio oral contra cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, acusadas de agredir, amenazar e insultar a ciudadanos de nacionalidad rumana en el Bar “El Puro” de un pueblo del norte cacereño y en la finca de las víctimas, hechos ocurridos el 1 de mayo de 2022. La Fiscalía solicita penas de prisión, multas e indemnizaciones por daños y perjuicio moral.

Insultos xenófobos

Los acusados, todos mayores de edad y de nacionalidad española, habrían dirigido insultos xenófobos a las víctimas, entre ellos expresiones como “rumanos de mierda” y “acoso de niñas”, tanto en la vía pública como en la propiedad de las víctimas. La conducta ha sido calificada por la Fiscalía como delitos contra los Derechos Fundamentales, según el artículo 510 del Código Penal.

Entre los acusados existe una relación de parentesco: uno de los hombres es el marido de la principal acusada, y ambos habrían participado activamente en los hechos. Los otros dos acusados completan el grupo implicado en el altercado, actuando de "manera coordinada" en distintos momentos.

Según el escrito fiscal, los hechos comenzaron en el Bar “El Puro”, donde se produjo la primera discusión y los insultos. Posteriormente, los acusados siguieron a las víctimas hasta su finca, donde continuaron los insultos y se produjo un forcejeo. Durante el altercado, uno de los acusados rompió violentamente el teléfono móvil de una de las víctimas, valorado en 65 euros, y una mujer sufrió contusiones leves con asistencia médica y un tiempo de curación de tres días.

Penas

La Fiscalía atribuye a la principal acusada dos delitos de odio y un delito leve de daños, por los que se enfrenta a dos años de prisión en total, multas y cuatro años de inhabilitación para oficios educativos, deportivos o de tiempo libre, además de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo.

A uno de los hombres se le acusa de un delito leve de amenazas, mientras que la otra mujer y el segundo hombre están acusados como coautores de un delito leve de lesiones; a cada uno se les solicitan multas de dos meses a razón de 10 euros diarios.

La Fiscalía también pide indemnizaciones económicas: 500 euros a cada víctima por daño moral, 65 euros por el móvil roto y 150 euros por las lesiones, más intereses legales.