4.000 euros al mes por un local de alquiler en San Pedro de Alcántara (Cáceres)

Abrir o mantener un negocio en la calle San Pedro de Alcántara de Cáceres, una de las principales arterias comerciales del centro, se ha convertido en un reto para muchos comerciantes. Empresarios de la zona aseguran que algunos locales alcanzan 4.000 euros mensuales de alquiler y que en determinados casos las rentas pueden llegar incluso a 6.000 euros, cifras que dificultan la continuidad de tiendas en esta vía.

“Por eso estamos como estamos”, resume una empresaria del entorno, que apunta al coste de los alquileres como uno de los factores que explican el cierre de comercios o la dificultad para que nuevos negocios se instalen en esta calle céntrica.

Rentas elevadas y locales vacíos

Aunque el precio varía en función del tamaño y la ubicación, comerciantes consultados aseguran que la mayoría de los alquileres no bajan de los 1.000 euros mensuales, incluso en locales de menor tamaño.

Este escenario convive con espacios que permanecen vacíos desde hace tiempo. Uno de los ejemplos más visibles es el local que ocupaba Adolfo Domínguez, que tras el cierre de la tienda continúa en alquiler sin que, por el momento, haya encontrado un nuevo inquilino.

A la presión de los alquileres se suma la caída de ventas que describen algunos comerciantes del entorno. “No estamos vendiendo”, explica una empresaria de la calle, que describe un momento complicado para el comercio tradicional en esta parte del centro de la ciudad.

La restauración gana espacio en la calle

Mientras algunos locales siguen buscando inquilino, otros comienzan a experimentar cambios en el tipo de actividad. En uno de los laterales de San Pedro de Alcántara se están realizando obras para la apertura de un restaurante de la cadena Lateral, perteneciente al grupo FoodBox, especializado en restauración casual.

La marca, con más de 25 años de trayectoria, ha iniciado recientemente una expansión mediante franquicias. Según datos del propio grupo, más de 15 establecimientos franquiciados se han abierto en distintos puntos de España desde 2025, dentro de un plan de crecimiento que prevé nuevas aperturas entre 2026 y 2027.

El modelo de negocio de Lateral se basa en restaurantes de cocina abierta y servicio continuo, con una carta que combina croquetas, tostas creativas, arroces y platos de mercado, pensada tanto para comidas informales como para encuentros de trabajo o cenas.

La cadena forma parte del grupo FoodBox, que también gestiona otras marcas de restauración y que está apostando por el crecimiento en ubicaciones céntricas de ciudades españolas. El formato de franquicia contempla una inversión que ronda los 650.000 euros, con un canon de entrada cercano a 40.000 euros, y busca implantarse en zonas comerciales o de alto tránsito.

Una calle comercial en transformación

Durante décadas, San Pedro de Alcántara ha sido una de las calles comerciales más importantes de Cáceres, con presencia de moda, comercio especializado y franquicias.

Sin embargo, comerciantes consultados advierten de que el aumento de los alquileres, los cambios en los hábitos de consumo y la llegada de nuevos formatos de negocio están transformando progresivamente el paisaje de esta vía del centro, donde conviven locales vacíos, comercios tradicionales y nuevas apuestas vinculadas a la restauración.