Una broma de mal gusto en la avenida de Alemania obliga a movilizar a los bomberos de Cáceres a medianoche

Los vecinos que paseaban a las once y media de la noche por el entorno de la plaza de América (Cruz de los Caídos) y avenida de Alemania de Cáceres se percataron de que algo no iba bien. La presencia de los bomberos y otros cuerpos de seguridad alertó a los viandantes, que se cuestionaban qué estaba ocurriendo en uno de los edificios.

Los vecinos del número 1 de la avenida de Alemania contactaron con los bomberos a esa hora porque alguien había vaciado un extintor en las escaleras del inmueble. "Se asustaron porque pensaba que había fuego y por eso lo habían descargado. Hicieron lo más normal, que es contactar con los servicios de emergencia. Pero cuando los bomberos llegamos, nos dimos cuenta de que no había pasado nada", cuenta Juan Pastor, jefe de guardia del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación de Cáceres).

"Fue una broma de mal gusto que puede acarrear graves consecuencias. Lo primero, por la movilización de los efectivos. Lo segundo, porque ahora se ha gastado un extintor entero que tiene que estar operativo. A parte de la responsabilidad judicial, que no sé si la policía habrá iniciado alguna investigación, puede conllevar problemas muy graves. Es importantísimo no gastar bromas de este tipo", dice Pastor.

Además, el hecho de vaciar el polvo químico seco de los extintores puede ser un peligro porque, a pesar de no ser tóxico, es irritante y peligroso si es inhalado, provocando asfixia, tos y problemas respiratorios. Además, su descarga causa pérdida de visibilidad: "Fue disparado en las escaleras, imagínate si hay alguien bajando en ese momento", explica Pastor. También es corrosivo para equipos electrónicos y deja residuos difíciles de limpiar. Tras su uso, se recomienda ventilar y usar mascarillas.