Cáceres repoblará sus calles con 400 árboles para compensar las pérdidas por las borrascas

Cáceres contará con hasta 400 nuevos árboles distribuidos por todos los barrios con el objetivo de compensar las graves pérdidas acontecidas a causa del tren de borrascas que azotó a la ciudad a finales del mes de enero. Así lo ha anunciado el alcalde, Rafa Mateos, mientras los operarios de la empresa concesionaria, Talher, realizaban una plantación en la esquina de las calles Berna y Segovía, en Nuevo Cáceres. La partida destinada es de 40.000 euros.

Cabe recordar que la ciudad cuenta, aproximadamente, con un árbol por cada dos habitantes, y el objetivo es mantener esa proporción: "Una borrasca afectó de forma muy severa a la ciudad y perdimos más de 200 árboles, además de que otros se dañaron de forma seria. Había compromiso firme y serio de recuperarlos". Además, se van a reponer todos los alcorques que estaban vacíos, ya sea por actos vandálicos, por árboles que se han secado o porque hayan sufrido daños por accidentes de tráfico.

Operarios de la empresa Talher plantan un árbol de los farolillos en Nuevo Cáceres. / E. P.

En total, se van a plantar trece especies distintas de árboles: acacias de Constantinopla, almeces, agarrobos, árboles del amor, naranjos, espinos albar, majuelos, fresnos comunes y del sur, árboles de los farolillos, liquidambar, moreras y árboles tulipán. El alcalde ha recordado que las especies seleccionadas se adaptan a las características de cada zona de la ciudad, teniendo en cuenta la climatología, el entorno urbano o el diseño de cada barrio.

Además, Mateos ha querido recordar que el ayuntamiento cuenta con un inventario digital del arbolado urbano que permite identificar y localizar cada ejemplar existente en la ciudad. Actualmente, la ciudad dispone de más de 50.000 árboles registrados, cada uno con su identificación, la especie y la fecha de plantación, lo que facilita el seguimiento de su mantenimiento y conservación. "A través del SIG, se nos facilita una gestión más eficiente del arbolado urbano", ha concluido el regidor.