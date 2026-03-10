Cáceres, en el calendario 'runner' nacional: la Media Maratón Patrimonio de la Humanidad será el 16 de mayo

La Media Maratón Cáceres Patrimonio de la Humanidad se correrá el 16 de mayo y asoma ya como una de las citas extremeñas con más tirón dentro del Circuito de Carreras de las Ciudades Patrimonio 2026, presentado este lunes en Toledo y formado por 15 pruebas, según el calendario difundido por la organización y la información de la carrera cacereña.

La carrera de Cáceres, además, no llegará sola al calendario extremeño. Antes, el 11 de abril, Mérida acogerá su media maratón patrimonial, de modo que Extremadura volverá a tener un doble escaparate dentro de un circuito que utiliza el deporte popular como puerta de entrada al patrimonio urbano de las ciudades reconocidas por la Unesco.

Un calendario con parada destacada en Cáceres

El circuito comenzará este 15 de marzo en Alcalá de Henares con la Media Maratón Cervantina y se prolongará durante todo el año hasta el 15 de noviembre, cuando concluirá con las pruebas de Toledo y Córdoba, según se ha dado a conocer en la presentación oficial.

En ese recorrido, la cita cacereña aparece marcada en rojo para los extremeños: será el 16 de mayo, en formato de media maratón, una de las distancias con mayor valor competitivo dentro de la clasificación general. La prueba, además, figura ya como la XIX Media Maratón "Cáceres Patrimonio de la Humanidad", con salida y meta en la plaza Mayor y horario previsto de 19.00 horas.

El presidente de la comisión de Cultura y Deportes del Grupo de Ciudades Patrimonio y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha señalado durante la presentación que este circuito "representa fielmente los objetivos, los fines y los propósitos" del grupo, al combinar promoción patrimonial, hábitos de vida saludable y movilidad entre ciudades.

Dos citas extremeñas

Tras la prueba inaugural de Alcalá, el circuito seguirá el 22 de marzo en Úbeda con la XV Carrera Entreculturas y el 28 de marzo en Ibiza con la Cursa Popular Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

Ya en abril llegará el turno de Mérida, que acogerá el 11 de abril la Media Maratón Mérida Patrimonio de la Humanidad. Después, mayo concentrará buena parte del calendario: Cuenca correrá el día 2 la XXXVI Carrera Popular Hoz del Huécar; Cáceres tomará el relevo el 16 de mayo; Salamanca celebrará su prueba el 17; Baeza, el 24; y Santiago de Compostela, el 30 de mayo.

Tras el verano, el circuito volverá en septiembre con la Carrera Popular del Cristo, Ciudad Patrimonio, en San Cristóbal de la Laguna el día 5, y con la II Carrera Nocturna Segovia Ciudad Patrimonio de la Humanidad 10K y 5K el día 12.

Las últimas pruebas llegarán en noviembre: el día 8 se disputarán la 34ª Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona y la III 10K y XI Media Maratón Ávila Monumental. El cierre quedará para el 15 de noviembre, con las medias maratones de Toledo y Córdoba.