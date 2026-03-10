De la cárcel al empleo: Cáceres impulsa un programa de inserción laboral para presos

El Ayuntamiento de Cáceres y la entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo colaborarán en el desarrollo de programas de inserción sociolaboral dirigidos a personas privadas de libertad. El acuerdo, firmado el 26 de febrero y publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tiene como objetivo mejorar las posibilidades de acceso al empleo de internos vinculados al Centro Penitenciario de Cáceres y al Centro de Inserción Social (CIS) Dulce Chacón.

La iniciativa busca facilitar la incorporación al mercado laboral de este colectivo a través de distintas acciones formativas y de orientación profesional. El programa contempla la elaboración de itinerarios personalizados de inserción, el fomento de la búsqueda activa de empleo y el acompañamiento en el acceso a oportunidades laborales tanto por cuenta ajena como por cuenta propia.

Las actuaciones se desarrollarán desde los programas municipales de formación y participación social gestionados por el ayuntamiento, que pondrá a disposición de los participantes recursos como aulas y plazas en acciones formativas municipales. Además, se ofrecerá información sobre el funcionamiento del mercado de trabajo, los recursos disponibles y los derechos y obligaciones relacionados con el empleo.

Financiación

El convenio prevé una financiación conjunta de 42.000 euros. La entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo aportará 35.000 euros destinados a cubrir los costes salariales y de Seguridad Social de un profesional especializado en inserción laboral que trabajará en el programa. Por su parte, el Ayuntamiento de Cáceres destinará 7.000 euros para cubrir gastos de funcionamiento, adquisición de materiales y utilización de recursos municipales necesarios para el desarrollo de las actividades previstas.

Entre las medidas previstas también se incluye la posibilidad de que los participantes accedan a experiencias de empleo protegido, así como el seguimiento posterior en caso de que logren incorporarse a un puesto de trabajo.

Seguimiento del convenio

Para supervisar la ejecución del programa se creará una comisión mixta formada por representantes de la entidad estatal y del Ayuntamiento. Este órgano se encargará de coordinar las acciones previstas, evaluar sus resultados y estudiar posibles nuevas fórmulas de colaboración.

El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque podrá prorrogarse si ambas partes así lo acuerdan. Según recoge el propio documento, ambas instituciones mantienen una línea de colaboración en este ámbito desde el año 2006 mediante sucesivos convenios orientados a facilitar la reinserción laboral de las personas privadas de libertad.