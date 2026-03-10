Coepca denuncia esperas de hasta cuatro meses para pasar la ITV en el norte de Cáceres

La Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (Coepca) ha denunciado este lunes la situación "insostenible" que viven los ciudadanos y empresas del norte de la provincia de Cáceres para conseguir cita en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), con esperas que, según organizaciones empresariales locales, pueden llegar hasta los cuatro meses.

La patronal cacereña advierte de que el problema tiene una repercusión directa en la actividad económica de comarcas donde el vehículo es una herramienta de trabajo imprescindible. En territorios como Coria, Moraleja o Plasencia, empresas y autónomos dependen del transporte diario para prestar servicios, realizar repartos o mantener su actividad logística.

Impacto en la actividad económica

Según ha señalado el presidente de Coepca, Diego Hernández, la falta de citas está generando un bloqueo que trasciende la mera gestión administrativa. "La ITV no puede ser una ruleta: si es obligatoria, tiene que ser accesible", ha afirmado.

El empresario cacereño ha añadido que el problema se agrava cuando los vehículos quedan parados a la espera de una inspección que tarda meses en llegar. "Cuando trabajar depende de una cita que nunca llega, el problema ya no es del empresario, es del sistema", ha indicado.

Desde la organización recuerdan que la ITV es un requisito legal vinculado tanto a la seguridad vial como al cumplimiento normativo. Precisamente por ese carácter obligatorio, consideran que el acceso al servicio debería ser "razonable y previsible".

Larga espera

Según los datos trasladados por asociaciones empresariales y de consumidores, los retrasos para obtener cita pueden superar el mes en momentos de alta demanda e incluso alcanzar mes y medio en determinados periodos.

No obstante, asociaciones empresariales locales como Asecoc (Coria) o Arigata (Moraleja) han documentado casos con esperas de hasta cuatro meses, lo que, según denuncian, obliga a empresas y autónomos a reorganizar su actividad o mantener vehículos inactivos.

Coepca alerta además de que el sistema actual de citas, que a menudo se agota en pocos minutos o depende de cancelaciones de última hora, está generando "inseguridad jurídica y perjuicios económicos directos".

Plan de choque

Ante este escenario, la organización empresarial reclama a la Administración un plan de choque para reforzar la capacidad de las ITV en el norte de Cáceres. Entre las medidas planteadas se encuentran el refuerzo de personal, la ampliación de líneas o turnos de inspección donde sea viable y una gestión activa de cancelaciones que permita aprovechar huecos disponibles y atender a usuarios sin cita en momentos de menor carga de trabajo.

La entidad sostiene que la solución no puede depender únicamente de la apertura de nuevas instalaciones o de obras en marcha. "La provincia no puede esperar a que las nuevas infraestructuras estén plenamente operativas para recuperar una normalidad mínima en las citas", señalan.

Para la confederación empresarial, una ITV eficaz no se mide solo por el número de inspecciones que se realizan al día, sino por la capacidad real del sistema para atender a ciudadanos y empresas sin convertir la cita previa en "una lotería".