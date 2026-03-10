"La economía familiar influye en la puesta en marcha de nuevos negocios creados por mujeres en Cáceres", afirma Milagros Vega, de la Fundación Mujeres

Este 10 de marzo, a las 10.00 horas, se celebrará en Cáceres un curso de creación de empresas dirigido a mujeres que desean poner en marcha su propio proyecto empresarial o fortalecer su actividad profesional. La formación, organizada e impartida por la Fundación Mujeres, está orientada tanto a quienes están iniciando su camino en el emprendimiento como a empresarias que buscan diversificar su negocio o explorar nuevas líneas de actividad.

Con motivo de esta iniciativa, este medio ha contactado con Milagros Vega Sánchez, integrante de la fundación y vinculada al área empresarial de la entidad, para analizar la evolución del emprendimiento femenino en los últimos años y conocer en qué sectores deciden emprender actualmente las mujeres.

El estudio de mercado, clave en el emprendimiento femenino

"Las ayudamos a elaborar su plan de empresa a través del asesoramiento. Les ofrecemos las pautas necesarias y les explicamos cuáles son los pasos que deben seguir. Además, tienen la posibilidad de realizar tutorías individualizadas según lo necesiten, ya que se trata de un acompañamiento totalmente personalizado. Normalmente, una de las partes que más dudas genera es el estudio de mercado. Es un aspecto clave del proceso y al que suelen prestar mucha atención, ya que muchas mujeres tienen muy presente la economía familiar y cómo puede afectar a ella la puesta en marcha del nuevo negocio".

Consolidación empresarial

Por otro lado, en relación con el aumento del emprendimiento femenino, Milagros señala que existen muchas mujeres con excelentes ideas y proyectos. Aunque el número de empresas ha crecido, el objetivo principal de la Fundación Mujeres no es únicamente crear nuevas empresas, sino asegurar que estas sobrevivan y, sobre todo, que se consoliden en un plazo de dos o tres años.

Tendencias del emprendimiento femenino: tecnología, marketing y turismo rural

Por último, según la experta, las mujeres emprendedoras están concentrando sus iniciativas en sectores muy diversos pero con gran proyección. Los más destacados incluyen la tecnología y el marketing digital, áreas en constante crecimiento que permiten innovación y adaptación a nuevas demandas del mercado. Además, muchas optan por el turismo rural, desarrollando negocios relacionados con casas rurales o actividades turísticas que promueven el patrimonio y la experiencia local. Esta tendencia refleja no solo la creatividad de las emprendedoras, sino también su capacidad para identificar oportunidades en sectores que combinan innovación, sostenibilidad y conexión con la comunidad, consolidando así un papel activo y estratégico de la mujer en la economía regional.