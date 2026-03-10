Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos familias de Cáceres ganaron más de 2.000 millones de pesetas en 1997: así cambió su vida

La Lotería Primitiva y las quinielas dejaron una suma millonaria en la ciudad, un episodio que coincidió con la boda de la infanta Cristina y aún se recuerda

Pesetas.

Pesetas. / El Periódico

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En octubre de 1997, el mismo mes en que la segunda hija de los Reyes de España, la infanta Cristina, contrajo matrimonio con el jugador de balonmano Iñaki Urdangarín, Cáceres vivió un acontecimiento que llenó de ilusión a dos familias de la ciudad. La Lotería Primitiva y las quinielas dejaron en sus hogares más de 2.000 millones de pesetas, una cifra que entonces parecía inimaginable.

Periodistas localizan a las familias afortunadas

La búsqueda de los afortunados no fue sencilla. Durante días, periodistas de nuestro diario recorrieron la ciudad, siguiendo pistas y confirmando rumores, hasta dar con las familias que habían resultado beneficiadas por aquel golpe de suerte. Finalmente, lograron ponerse en contacto con ellas y conocer de primera mano cómo aquella inesperada fortuna impactó en su vida cotidiana.

El recuerdo de aquel octubre de 1997 permanece como uno de los episodios más sorprendentes en la historia reciente de Cáceres, cuando la emoción de la lotería coincidió con uno de los grandes acontecimientos de la Casa Real española, dejando en la ciudad un rastro de asombro y alegría que aún se rememora.

