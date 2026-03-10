La Filmoteca proyecta 'Dolores Ibárruri, Pasionaria': un retrato íntimo de la líder comunista este martes en Cáceres

Opciones diversas para disfrutar este martes en la ciudad.

'Dolores Ibárruri, Pasionaria' en la Filmoteca de Extremadura

El próximo 10 de marzo, la Filmoteca acogerá la proyección del cine documental 'Dolores Ibárruri, Pasionaria', una propuesta que ofrece una mirada profunda y humanizada sobre la histórica dirigente política. La sesión tendrá lugar de 19.30 a 21.00 horas.

La obra recorre la vida de Dolores Ibárruri, presidenta del Partido Comunista de España y una de las figuras políticas más emblemáticas del siglo XX. A través de un enfoque biográfico y emocional, el documental conecta su trayectoria personal con los grandes acontecimientos históricos que marcaron su tiempo y su impacto en la sociedad.

El relato se construye también desde una perspectiva íntima, guiado por la propia Dolores y su nieta, Lola, quienes conducen al espectador por recuerdos marcados por el amor, las nostalgias, las pérdidas y las soledades. La narración se complementa con una selección de documentos, poesía y música que aportan una dimensión aún más cercana y emotiva a la historia.

'El Festival Grito de Mujer' debuta en el Ateneo de Cáceres con un encuentro artístico por los derechos humanos

El Ateneo de Cáceres acogerá este martes, a partir de las 19.00 horas, una nueva edición del Festival Grito de Mujer, un encuentro cultural que llega por primera vez a la ciudad tras celebrarse durante varios años en la Comunidad de Madrid.

El evento, de acceso gratuito y con formato de micro abierto, reunirá a un elenco de artistas destacados y emergentes del panorama regional. Poetas, músicos, pintores y una bailarina participarán en esta cita artística que busca reivindicar el valor de la mujer a través de diferentes expresiones culturales. En esta edición, el festival pone el acento en la mujer migrante, subrayando su papel y sus experiencias dentro de la sociedad. Bajo el lema de los derechos humanos, el encuentro propone un espacio de creación y reflexión en el que distintas disciplinas se unen en torno a una misma voz: la defensa de la igualdad y la dignidad de las mujeres.

Cartel oficial del evento en el Ateneo de Cáceres. / Ateneo de Cáceres.

Humor, deporte e inglés se unen en 'Fair Play' en el Gran Teatro de Cáceres

El Gran Teatro de Cáceres acogerá este martes 10 de marzo, a las 11.30 horas, la representación de Fair Play, un espectáculo educativo que combina teatro, humor y aprendizaje de inglés dirigido especialmente al público escolar.

La obra presenta una comedia llena de enredos y situaciones disparatadas en la que dos equipos muy peculiares se enfrentan en el partido más caótico del año. Entre jugadores despistados, árbitros que se confunden con el silbato y una mascota con más carisma que estrategia, las normas se rompen constantemente en una historia donde todo puede pasar. El montaje propone una forma dinámica de aprender inglés a través del juego escénico, con situaciones cómicas, ideas absurdas y goles imposibles. Totalmente adaptado al nivel de los estudiantes, el espectáculo invita al público a participar y disfrutar mientras practica el idioma en un ambiente divertido.