De las hogueras de San Jorge a calle de negocios y servicios en Cáceres

Limpieza, cristalería, repuestos de vehículos y hasta un parque de ocio infantil. Es el resumen de la calle García-Plata de Osma, en su segundo tramo, el que conecta la calle Argentina con la de Dionisio Acedo, a las puertas del parque del Perú. Precisamente en ese punto está Comercial Cobos, dedicado a los repuestos. También instalados en Capellanías, en el caso de esta tienda cercana al complejo deportivo del Perú Cáceres Wellness, entre los meses de otoño e invierno, del 22 de septiembre al 31 de marzo, permanecerá cerrado los sábados. Aquí, el cliente encontrará todo tipo de grifos y repuestos o válvulas y depósitos de gas.

La profesión de abogado es tan frecuente en Cáceres que rara es la calle que no cuente con un despacho de abogados. Así, a la altura del número 29 encontramos buen ejemplo de ello con los letrados Pérez Durán, e igualmente en el número 23 a través de Abos, empresa dedicada a la asesoría y consultoría jurídica laboral de Fuentes Abogados que lleva el consultor jurídico Raúl Fuentes desde 1993 y que, además, de cacereño de pro es uno de los socios del Restaurante Oquendo junto a los empresarios Francisco Piñero y José Rodríguez y el arquitecto Alberto Latín. Juntos se quedaron en 2023 con el local que regentaron Pablo Medrano y Julia Moreno, después de que ambos se jubilaron. Hace unos dias abrieron, En Frente by Oquendo, donde estuvo la tapería Lalola, en la calle Obispo Segura Sáez.

Fotogalería | El segundo tramo de García-Plata de Osma en Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

En García Plata de Osma hay para más: el luminoso del Super Bazar, y el parque infantil El País de Ní. Y es que cuando Enni Trigoso cursaba Educación Infantil, surgió en la ciudad una novedosa posibilidad para poder realizar las prácticas en un parque infantil, una alternativa que despertó de inmediato su interés. Desde la primera vez que pisó aquel espacio, supo que algún día tendría el suyo propio. Dos décadas después, su sueño se mantiene más vivo que nunca. Acaba de celebrar su veinte aniversario y sigue siendo un espacio de referencia para los más pequeños, un local por el que han pasado decenas de generaciones.

Plata de Osma ha vivido a lo largo del tiempo una profunda transformación urbanística gracias a la proliferación de nuevos bloques de viviendas, que han revitalizado el entorno y que han sido sustituidos por casas bajas y algunos chalets, reducto de la década de los años 50. Prueba de ello es la apertura de oficinas que tienen que ver con este desarrollo como la de PV Estudios Arquitecto, Mencía Travels y Gasflor SL. Y negocios reconocidos como Cristalería Ibiza, de Carlos Martos, o Proquime, en el número 23, que comercializa la marca Roca y que está dedicada a la calefacción, a las piscinas, al aire acondicionado y a los productos químicos.

Para los que quieran instalarse por aquí y vean en esta calle oportunidad de negocio, que la hay, existe un local disponible, a pie de calle, en el número 21. En el 18 se encuentra la Administración de Fincas Afgar de María del Carmen García Mancha, que también ofrece servicios de arquitectura técnica e ingeniería de edificación, perito judicial, mediadora civil y mercantil.

Seguimos avanzando por la vía y en el número 16 encontramos SM Entrena, un centro de entrenamiento y salud. Justo enfrente, en el número 19, Kthars Danze Studio, y en el 14, la academia English Trive, que prepara exámenes oficiales del B1, B2 y C1 y además ofrece clases para niños. La empresa Publi Mark Creative igualmente encuentra su hueco.

Los clásicos

Uno de los bastiones empresariales de la zona es, sin duda, Adarve Limpiezas, creada a finales de los 90 y liderada por Ricardo Mangut. Es una empresa extremeña dedicada a ofrecer servicios de limpieza profesional a comunidades, oficinas, locales comerciales e instalaciones en general y opera en toda Extremadura. Otro de los referentes es Recambios Frenos del Oeste, SL. Dentro del ranking de empresas elaborado por Informa, atendiendo a los niveles de facturación, la compañía ha subido de hasta 42 puestos en 2024 a nivel sectorial, pasando del 695 al 653 puesto. Ya en la esquina con la calle Argentina, la peluquería de estilismo de Maribel Blanco, y la empresa Aludec, especializada en la innovación y el confort.

Esta calle debe su nombre a Rafael García-Plata de Osma (1870-1918), que fue un destacado folclorista, poeta y ensayista español, clave en la preservación de la cultura popular extremeña, quien vivió y falleció en Cáceres. Su labor como "demosofo" capturó la identidad oral y tradiciones de la región, dejando un legado cultural importante. Su nieto, Rafael García-Plata Quirós, fue también una figura destacada, publicista y promotor de la cultura extremeña.

Fotogalería | Las hogueras de San Jorge en Cáceres / Cedidas a El Periódico

Pero no se puede pasar por alto, en este recorrido por Plata de Osma, a aquellos niños de los 60 a los 90 que corrieron por esta calle y sus barrios circundantes y que encuentran en las hogueras de San Jorge uno de sus referentes de la memoria. Y es que las hogueras y las luchas de brevas entre barriadas eran una tradición en Cáceres. Se hacían en Pinilla, en El Rodeo, San Francisco, La Madrila, la parte antigua y más recientemente en Cabezarrubia. Y, cómo no, en Plata de Osma y los alrededores del Perú, cuyo parque actual era en esa época un descampado.

Fue tal la tradición arraigada y ya desaparecida de las hogueras, que incluso en abril de 1953, el entonces alcalde de Cáceres, Franscisco Elviro Meseguer, se vio obligad a publicar un bando que prohibía a los vecinos lanzar brevas, piñas u otros objetos duros o molestos durante las celebraciones de San Jorge, una festividad con siglos de tradición en la ciudad. Esta normativa buscaba garantizar la seguridad de los participantes y preservar el orden durante los festejos.

Hogueras en San Francisco- / Cedida a El Periódico

San Jorge, patrón de Cáceres, se celebra cada 23 de abril con actos religiosos y populares. Es, sin duda, na cita histórica en la que se combinan devoción, tradición y participación ciudadana. El bando de 1953 refleja cómo la ciudad ya intentaba organizar de manera segura sus celebraciones, evitando accidentes y molestias entre los vecinos. Con el paso de los años, las fiestas de San Jorge han mantenido su carácter festivo y comunitario, aunque transformadas en cuanto a sus costumbres y aquella alarma que se propagaba desde García-Plata de Osma por todos los barrios de Cáceres: "¡Que nos roban la madera!". Y comenzaban las guerrillas, entre El Perú y Sanguino Michel, entre el Camino Llano y Diego María Crehuet, y así suma y sigue.

Madera, trastos viejos, panceta. Todo era bueno alrededor del fuego. Quemar lo antiguo para que viniera lo nuevo. De ello, Plata de Osma fue buen notario que un tiempo pasado que hoy, indefectiblemente, nos viene a la memoria.