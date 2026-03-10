Rubén Muñoz, joven promesa del karting, recibe el apoyo de la Diputación de Cáceres para el Campeonato de España

El piloto cacereño Rubén Muñoz será uno de los participantes del próximo Campeonato de España de Karting (CEK), cuya primera cita se celebrará el 20 de marzo en el municipio malagueño de Campillos. Se trata de la principal competición nacional de esta disciplina, organizada por la Real Federación Española de Automovilismo. El evento reúne cada temporada a algunos de los mejores pilotos del país junto a jóvenes promesas que aspiran a abrirse camino en el automovilismo profesional.

Rubén tiene 17 años y se inició en el mundo del karting en 2022, tras realizar un curso de iniciación con la Federación Extremeña de Automovilismo. Lo que comenzó como un pasatiempo pronto fue ganando consistencia hasta convertirse en un plan deportivo con proyección. El karting, modalidad del automovilismo que se disputa con pequeños vehículos llamados karts en circuitos específicos, está considerado la base formativa del automovilismo. Esta actividad permite a los pilotos desarrollar desde edades tempranas habilidades como el control del vehículo, la trazada o la estrategia de carrera.

Un talento emergente del automovilismo

Con una progresión constante desde que comenzó a competir, Muñoz se ha consolidado en los últimos años como una de las promesas del automovilismo extremeño dentro de esta disciplina. A lo largo de su trayectoria ha competido en distintos circuitos de España y Portugal. Entre sus resultados más destacados figura el título de campeón de Extremadura de las Karting Series, además de varias victorias y podios en pruebas del campeonato regional celebradas en circuitos como Cáceres Kart u Olivenza.

Su evolución deportiva le ha permitido dar el salto a competiciones de mayor nivel, como el propio Campeonato de España de Karting. El CEK se disputa en diferentes circuitos del país a lo largo de varias pruebas y cuenta con distintas categorías según edad y experiencia, lo que lo convierte en una de las plataformas más importantes para el desarrollo de nuevos talentos del automovilismo nacional.

Apoyo institucional

Con motivo de su participación en el campeonato, y para reafirmar su apoyo a las nuevas generaciones de deportistas, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido este lunes un encuentro con el joven piloto. La reunión ha servido para repasar cómo transcurrió la pasada temporada y para conocer los proyectos deportivos de la etapa actual.

El joven piloto ha querido resaltar el apoyo de la institución provincial como algo "muy importante". Para los pilotos que se inician en este mundo resulta muy complicado "competir fuera", por lo que, explica, llevar el respaldo de la Diputación por distintos puntos de España supone "algo muy grande". Asimismo, trasladó su agradecimiento por el apoyo que la institución viene prestando a su carrera.

No es la primera vez que Muñoz visita la Diputación. El pasado año ya mantuvo un encuentro con el presidente en el que compartió la evolución de su trayectoria y sus objetivos dentro del karting.

Con este nuevo encuentro, la Diputación de Cáceres reafirma su compromiso con el deporte base y con el impulso a jóvenes talentos, contribuyendo a que deportistas de la provincia puedan seguir desarrollando su carrera y representando a Cáceres en competiciones de ámbito nacional.