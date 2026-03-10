El artista urbano Sojo crea un nuevo mural en el campus de Cáceres para acercar la nueva identidad visual de la UEx al alumnado

Mientras cae la lluvia sobre el campus universitario de Cáceres y todos los alumnos buscan un refugio, en una de las paredes más visibles del recinto se encuentra el artista urbano Sojo, tapado con un gorro y con una mascarilla especial, que está dando forma a un nuevo mural en la avenida de las Ciencias, justo en la parte exterior del edificio de servicios múltiples. La intervención forma parte del proceso de renovación de la imagen corporativa de la Universidad de Extremadura y pretende acercar esa nueva identidad visual al alumnado.

Sojo, artista de origen madrileño pero afincado en Madrigalejo desde hace años, desarrolla buena parte de su trabajo en la región, aunque su trayectoria se ha extendido también por otros puntos de España y del extranjero. Sus murales y cuadros pueden encontrarse en países como Alemania, Francia o Portugal, y el más grande que ha realizado hasta ahora está en París.

En esta ocasión, su trabajo se ha desarrollado junto a la asignatura de Arte Contemporáneo Extremeño del grado de Historia del Arte. En ella, se estudia el trabajo de varios creadores urbanos de la región, y algunos de ellos han participado en charlas con el alumnado. Esa conexión ha facilitado que ahora se le haya encargado esta intervención vinculada al nuevo diseño de marca de la institución.

Un mural ligado a la nueva identidad de la UEx

La obra utiliza una gama de verdes que conecta directamente con los colores de la nueva identidad corporativa de la Universidad de Extremadura. En el centro del mural aparece el mensaje 'Soy UEx', acompañado por el gesto de los dedos en forma de victoria, uno de los iconos del nuevo lenguaje visual que la institución quiere impulsar.

Sojo sigue pintando el nuevo mural bajo la lluvia. / E. P.

A partir de ahí, la composición se construye como una mezcla de 'stickers', un recurso muy presente en la cultura visual urbana y en el lenguaje gráfico que consumen habitualmente los jóvenes. La intención es integrar ese nuevo símbolo universitario dentro de un universo de imágenes reconocibles para el público al que se dirige.

El artista explica que ha querido crear una especie de "popurrí" de pegatinas, algunas con un aire más retro, sobre el que se superpone el nuevo icono institucional para que se perciba como algo natural y cotidiano, al mismo nivel que otros elementos gráficos habituales en el espacio urbano.

Tres días de trabajo en el campus

El mural se va a ejecutar durante tres días, desde la preparación del soporte hasta la finalización de la pintura. La composición incluye además dos figuras (un chico y una chica) que enmarcan el conjunto del mural. Con ellas se busca reforzar la identificación del alumnado con la obra y aportar estructura visual al diseño.

Para Sojo, el campus es un lugar adecuado para que surjan más iniciativas de este tipo. "El arte urbano es una forma de cultura contemporánea vinculada a las generaciones jóvenes y puede contribuir a que los espacios universitarios resulten más cercanos y dinámicos", señala.

Cuando termine la lluvia y el mural esté seco, la pared de la avenida de las Ciencias ya no será solo una fachada más del campus. Será también una de esas imágenes que, sin proponérselo, terminan formando parte del paisaje cotidiano de la universidad.