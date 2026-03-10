Fátima y Ali, de Cáceres y viviendo en Dubai durante el conflicto en Oriente Medio: "Nos sentimos seguros, pero somos conscientes de que quizá tengamos que huir"

Ali Khalili y Fátima Rodríguez son una pareja extremeña de 45 años que llevan más de 20 viviendo en distintas partes del mundo. Él de Cáceres, ella de Badajoz. Primero estuvieron en países de África, luego se fueron a Sudamérica y, finalmente, hace seis años se mudaron a Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, donde residen con sus tres hijos. Allí han pasado todo este tiempo tranquilos, pese al clima de inestabilidad que se percibe de Oriente Medio desde el resto del mundo. Finalmente, el conflicto que se desató hace ya casi dos semanas con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de este último hacia otros países del entorno ha provocado una escalada de violencia que, según aseguran, "no preocupa de momento".

"Es una región inestable, pero nunca esperas que pueda ocurrir algo así. Eso sí, tenemos que hacer una diferencia entre los turistas que han venido de forma temporal y las personas que residimos aquí. Nosotros estamos muy tranquilos porque la coordinación que está teniendo el Gobierno es muy buena", cuentan Ali y Fátima, que han querido atender a El Periódico Extremadura para relatar cómo se están viviendo estos últimos días.

Fátima y Ali, en Dubai. / E. P.

"No hay escasez de alimentos porque la cadena de suministros se está tratando de maravilla. Cuando hay cierto riesgo de ataque, nos alertan para buscar un refugio. Un ratito después de que todo esté solucionado, nos vuelven a avisar y ya salimos con normalidad. Todos los que estamos aquí y sabemos cómo funciona el país nos sentimos tranquilos, no tenemos miedo. Pero somos conscientes de que todo puede cambiar y que quizá tengamos que huir", explican.

Residuos de cohetes que causan fallecimientos

En Dubai sí han fallecido algunas personas a causa de los ataques que sufre la ciudad. Sin embargo, Ali y Fátima cuentan que "no son misiles que caen directos sobre la zona. Se tratan de residuos de cohetes que han sido interceptados. Algunos restos van a parar a coches o edificios y eso sí que puede ocasionar problemas. Diríamos que es más cuestión de mala suerte".

Ali y Fátima viven allí, pero sus familias siguen en Extremadura. "Ellos están preocupados, es lo normal. Pero la comunicación con nosotros es constante y les tranquiliza mucho saber que aquí no nos sentimos atacados. Han venido en varias ocasiones y han visto la seguridad que hay aquí", señalan. "Somos los primeros que saldríamos de aquí si el peligro aumentase. Nuestra empresa nos sacaría. Tenemos un grupo de amigos españoles que también saldrían corriendo si se viesen atacados", relatan

Sin alteraciones

Su día a día apenas se ha visto alterado. La única diferencia que tienen con respecto a los meses previos al arranque del conflicto es que ya no duermen en el piso de arriba de su chalet y toda la familia lo hace en el de abajo. Tampoco hay colegio para los más pequeños porque se han adelantado las vacaciones, que debían iniciar el próximo lunes. "Conocemos gente en distintas embajadas que nos han recomendado tomar algunas medidas, y lo estamos haciendo. Pero nos sentimos bien y no notamos peligro", sentencian.