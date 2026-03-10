Nuevo susto en Cáceres: una fuga de gas en la calle Busquet obliga a actuar a los bomberos en la parte antigua

Los bomberos de Cáceres han tenido que realizar una nueva intervención este martes en la calle Busquet de la parte antigua a causa de una fuga de gas detectada en el alcantarillado que podía provocar riesgo para la población.

Ha sido la Policía Local quien ha dado el aviso al Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación de Cáceres) tras la notificación de una familia que tenía afectada su vivienda (el número 18 de la calle). Sin embargo, todo ha quedado en una falsa alarma.

Hace justo un mes, la barriada de Nuevo Cáceres fue testigo de otro escape de gas que obligó a cortar al tráfico varias calles por peligro para los conductores y los viandantes. Una empresa que estaba construyendo un edificio en la calle Córdoba tenía una máquina picando el suelo. Al parecer, también tocó una tubería, provocando su rotura. Mientras los bomberos trabajaban para tratar de arreglar la tubería junto a la empresa que se ha contratado para la reparación de la misma, los agentes cortaron varias calles de la zona. No fue necesario desalojar a los vecinos.