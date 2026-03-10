Los universitarios de Cáceres critican los cortes de tráfico en el campus por las obras de la red de saneamiento

Los universitarios de Cáceres no han tardado en emitir sus quejas apenas una semana después de que se cortase una de las dos calzadas de la avenida de las Letras para crear el espacio por el que pasará el Colector Universidad. Los jóvenes han visto cómo el número de aparcamientos se ha reducido y el tráfico ha sido denso en las horas punta, ya que habitualmente hay dos carriles para cada sentido y ahora solo hay uno.

Las máquinas se adentraron el pasado lunes, 2 de marzo, en la calle. Según los operarios que trabajan en el entorno, se desconoce el tiempo que deberá estar cortado y avanzan que pueden ser "varias semanas más". El corte se ha producido justo por donde cruza el arroyo del Cuartillo, entre la Facultad de Formación del Profesorado y las pistas deportivas anexas al pabellón V Centenario del campus.

Anuncio del corte de tráfico. / E. P.

A lo largo de la semana, varios estudiantes han expresado su malestar por la situación, especialmente por la dificultad para encontrar aparcamiento en las inmediaciones del campus. Algunos aseguran que ahora deben llegar con más tiempo de antelación para poder dejar el coche, mientras que otros han optado directamente por aparcar en zonas más alejadas y caminar hasta las facultades. "Antes ya era complicado aparcar a ciertas horas, pero ahora es prácticamente imposible", comentaba uno de los alumnos que acude a diario a clase.

Paradas de autobús

Estos cortes también han obligado a cambiar de sitio las paradas de autobús. De hecho, la línea que atraviesa el campus tiene que parar y cortar el tráfico para que suban y bajen los usuarios en el carril de sentido único habilitado.

Red de saneamiento

Las obras para construir el Colector Universidad comenzaron el pasado mes de junio después de que la mercantil Acuaes (Aguas de las Cuencas de España), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, adjudicase el proyecto a la empresa Adiante por unos tres millones de euros. Las obras consisten en la renovación del colector de 1.755 metros de longitud, mediante la construcción de uno nuevo general y formado por tuberías de diámetro 1.000 y 1.200 mm en sustitución de las existentes, que no tienen suficiente capacidad. De acuerdo con los plazos iniciales, las obras deberían haber concluido el pasado mes de febrero. Sin embargo, apunta a que todavía quedan semanas de trabajos.

Este proyecto está enmarcado en una actuación que se va a desarrollar en la ciudad para renovar el sistema general de saneamiento y depuración con una inversión prevista de 121 millones de euros. Para ello, se va a construir una nueva depuradora diseñada para una población de 220.800 habitantes equivalentes y que ya ha salido a licitación por más de 93 millones de euros. Todas estas obras están cofinanciadas en un 70% con fondos Feder 2021/2027 y el resto será anticipado inicialmente por Acuaes y recuperado por el ayuntamiento en un plazo de 25 años, una vez que las instalaciones entren en funcionamiento.