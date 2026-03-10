Obras
Los universitarios de Cáceres critican los cortes de tráfico en el campus por las obras de la red de saneamiento
La construcción del Colector Universidad, con un presupuesto de tres millones de euros, ha obligado a modificar las paradas de autobús y prevé varias semanas más de trabajos en Cáceres
Los universitarios de Cáceres no han tardado en emitir sus quejas apenas una semana después de que se cortase una de las dos calzadas de la avenida de las Letras para crear el espacio por el que pasará el Colector Universidad. Los jóvenes han visto cómo el número de aparcamientos se ha reducido y el tráfico ha sido denso en las horas punta, ya que habitualmente hay dos carriles para cada sentido y ahora solo hay uno.
Las máquinas se adentraron el pasado lunes, 2 de marzo, en la calle. Según los operarios que trabajan en el entorno, se desconoce el tiempo que deberá estar cortado y avanzan que pueden ser "varias semanas más". El corte se ha producido justo por donde cruza el arroyo del Cuartillo, entre la Facultad de Formación del Profesorado y las pistas deportivas anexas al pabellón V Centenario del campus.
A lo largo de la semana, varios estudiantes han expresado su malestar por la situación, especialmente por la dificultad para encontrar aparcamiento en las inmediaciones del campus. Algunos aseguran que ahora deben llegar con más tiempo de antelación para poder dejar el coche, mientras que otros han optado directamente por aparcar en zonas más alejadas y caminar hasta las facultades. "Antes ya era complicado aparcar a ciertas horas, pero ahora es prácticamente imposible", comentaba uno de los alumnos que acude a diario a clase.
Paradas de autobús
Estos cortes también han obligado a cambiar de sitio las paradas de autobús. De hecho, la línea que atraviesa el campus tiene que parar y cortar el tráfico para que suban y bajen los usuarios en el carril de sentido único habilitado.
Red de saneamiento
Las obras para construir el Colector Universidad comenzaron el pasado mes de junio después de que la mercantil Acuaes (Aguas de las Cuencas de España), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, adjudicase el proyecto a la empresa Adiante por unos tres millones de euros. Las obras consisten en la renovación del colector de 1.755 metros de longitud, mediante la construcción de uno nuevo general y formado por tuberías de diámetro 1.000 y 1.200 mm en sustitución de las existentes, que no tienen suficiente capacidad. De acuerdo con los plazos iniciales, las obras deberían haber concluido el pasado mes de febrero. Sin embargo, apunta a que todavía quedan semanas de trabajos.
Este proyecto está enmarcado en una actuación que se va a desarrollar en la ciudad para renovar el sistema general de saneamiento y depuración con una inversión prevista de 121 millones de euros. Para ello, se va a construir una nueva depuradora diseñada para una población de 220.800 habitantes equivalentes y que ya ha salido a licitación por más de 93 millones de euros. Todas estas obras están cofinanciadas en un 70% con fondos Feder 2021/2027 y el resto será anticipado inicialmente por Acuaes y recuperado por el ayuntamiento en un plazo de 25 años, una vez que las instalaciones entren en funcionamiento.
- El restaurante Tápara se traslada a las afueras de Cáceres para seguir creciendo con un nuevo espacio para eventos y bodas
- La Bonita, la nueva tapería familiar de Cáceres que abre sus puertas en el barrio de El Vivero
- Las obras de la autovía a Badajoz obligan a cortar la A-66 este sábado: se desviará el tráfico por la N-630 a Cáceres
- La M-30 de Cáceres se aleja del calendario previsto por las lluvias tras 3 años de obras
- El exalcalde de Casar de Cáceres, Rafa Pacheco, renuncia al acta de concejal y se retira de la primera línea política
- Sanguijuelas, Acetre, El Gato con Jotas y Luis Pastor brillan en Cáceres en los Premios de la Música Extremeña
- Reformar una vivienda en Cáceres: entre licencias, convivencia y presupuesto
- Aparece vandalizado un coche Minits en el aparcamiento del campus universitario de Cáceres