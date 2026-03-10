La Virgen de la Montaña: horarios y actos clave del Novenario en la ciudad de Cáceres

La cita es el próximo lunes, 16 de marzo, a partir de las 19.30, en los salones del Colegio Oficial de Aparejadores de Cáceres del número 20 de la calle San Antón, junto al Gran Teatro. Esa tarde, la Real Cofradía de Nuestra Señora la Santísima Virgen de la Montaña, con su mayordomo Joaquín Floriano a la cabeza, celebrará su cabildo general ordinario donde se dará cuenta de los detalles del Novenario de la patrona de la ciudad de Cáceres, uno de los actos más significativos de la capital y que abre tradicionalmente la Primavera Cacereña.

Ese programa comenzará el 22 de marzo, domingo, con la denominada Solemne Función Principal de Instituto, que consiste en la celebración de una eucaristía presidida por el obispo, Jesús Pulido Arriero, y la imposición de medallas a los hermanos veteranos, hermanos activos y a los hermanos que así lo deseen, especialmente los de nuevo ingreso. Será en el santuario a partir de las doce del mediodía.

La Procesión de Bajada, tal como se ha venido informando, se celebrará el 21 de abril. Los hermanos de carga harán su presentación (a las 16.15 horas en el santuario) a su jefe de turno correspondiente. La procesión se iniciará a las cinco de la tarde. La Procesión de Retorno tendrá lugar el 3 de mayo. Ese día, los hermanos de carga harán su presentación a las 08.30, en la Santa Iglesia Concatedral de Santa María, a su jefe de turno correspondiente. El desfile se iniciará a las nueve de la mañana.

A esos hermanos de carga se les hacen las siguientes observaciones: obligatoriedad de portar la debida uniformidad (túnica completa, guantes blancos, zapatos negros y medalla de su categoría). En caso de tener que utilizar indumentaria para la lluvia, esta deberá ser transparente.

Las faltas de asistencia a los actos procesionales deberán ser comunicadas fehacientemente y por escrito, en el plazo máximo de 15 días desde que se produjo dicha falta. Igualmente, se advierte de que no podrán cargar con el paso de la Sagrada Imagen, los hermanos o hermanas que tenga, en el momento de las procesiones, cuotas pendientes de pago, según reza en los artículos 37 y 43 de los estatutos de la cofradía.

Además, es obligatorio completar todo el recorrrido procesional, tanto en la Bajada hasta Santa María, como en la Subida hasta el santuario, salvo excepciones muy justificadas. Los jefes de turno controlarán esta obligatoriedad de los hermanos y hermanas e informarán de las faltas injustificadas que se produzcan en la Junta de Gobierno.

Los hermanos veteranos mayores de 65 años podrán cargar excepcionalmente, siempre que haya vacantes una vez cubiertos los puestos por el hermanos de carga titulares y aspirantes.

Entre las observaciones destaca igualmente que todas las órdenes que durante las procesiones sean dadas por el mayordomo, como por los encargados de las mismas, se acatarán respetuosamente y sin discusión, aunque pueda suponer que se hubiese excedido en sus funciones. Quienes así lo interpreten podrán recurrir posteriormente ante la Junta de Gobierno.

Para la formación de los turnos procesionales, solamente se tendrá en cuenta la estatura y condiciones físicas de los hermanos en relación a los demás integrantes del turno. A la llegada de la Santísima Virgen a la Explanada del Santuario, se procederá a la Bendición de los Campos y a continuación se celebrará el Acto del Hoyo, donde tradicionalmente se reúnen los hermanos y toman un refrigerio merecido.

Actos de colaboración de los hermanos

Entre los actos en los que se requiere la colaboración de los hermanos, el domingo, 19 de abril, a partir de las 9.30, en el santuario, se procederá al traslado de los enseres hasta la concatedral de Santa María. Además, el lunes 4 de mayo, a las cinco de la tarde, en Santa Maria, se procederá al traslado de enseres hasta el santuario.

En cuanto al montaje del Besamanto y la Procesión de Subida, el jueves, 30 de abril, a las once de la noche, en Santa María se cita a los hermanos para la colocación del paso para el Besamanto. El sábado, 2 de mayo, también a las once de la noche, en Santa María se les llama para la colocación del paso para la Procesión de Retorno al santuario.

Actos principales del Novenario

En el cabildo general se informará igualmente de los actos principales del Novenario. El primero de ellos será el pregón, que tendrá lugar el jueves, 16 de abrl, a las ocho de la tarde en el Gran Teatro de Cáceres pronunciado por María Soledad Borreguero Cerezo. Tal como marca la tradición, con él se declarará oficialmente abierto el Novenario. En cuanto a la predicación, ocupará la Sagrada Cátedra fray Guillermo Cerrato, de la Orden Franciscana, guardián y custodio del Convento de San Antonio de Padua en Cáceres, que antes fue guardián del Real Monasterio de Guadalupe.

Cedido

El Besamanto será el 1 y 2 de mayo. El día 1 de mayo se celebrará desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche. El 2 comenzará también a las ocho de la mañana y concluirá a las once de la noche.

La campaña de recogida de alimentos será el miércoles, 29 de abril, en el Obispado. La presentación de los niños nacidos durante el año tendrá lugar el miércoles, 29 de abril, a las 16.30.

Datos de interés

La llegada de la Virgen a Fuente Concejo en la Procesion de Subida será a las 19.00 horas, con el recibimiento de la Sagrada Imagen por el pueblo cacereo, donde el alcalde, Rafa Mateos, hará la tradicional entrega del Bastón de Mando.

La concatedral de Santa María permanecerá abierta todos los días, desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche (excepto el jueves, 30 de abril, y el sábado, 2 de mayo, que se cerrará a las once de la noche, por motivos organizativos).

El Besamanto de enfermos es otro de los actos clave del Novenario. La cofradía acercará el Manto de la Virgen de las personas impedidas o ingresadas que deseen besarlo y no puedan acudir a la concatedral. Los avisos se recogerán en la parroquias respectivas y en la sacristía de la Concatedral.

En cuanto al acceso de vehículos, durante los días del Novenario, desde las tres y las cinco de la tarde, estará permitido el acceso de vehículos a Santa María.

La predicacion del Novenario será retransmtida por Radio María, en diferido, en el dial 94.7 de la FM.