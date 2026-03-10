Vox responde al PP tras la petición de agilizar las negociaciones del presupuesto: "Iremos a nuestro ritmo"

Eduardo Gutiérrez, portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, ha respondido a Ángel Orgaz, portavoz del Ejecutivo local y concejal de Economía, después de que les instase a presentar sus propuestas de manera rápida para continuar con la negociación del presupuesto de la ciudad para este año. Orgaz señaló tras la junta de gobierno local del pasado viernes que "no queremos ser como el PSOE, que aprobaba el presupuesto en manga corta en el mes de junio". Después de varios días, Gutiérrez ha contestado que "iremos a nuestro ritmo, llevamos dos meses esperando a que nos envíen el borrador. Ahora no nos pueden entrar las prisas".

Según recordó Orgaz, el equipo de Gobierno remitió antes de finalizar el año el borrador del presupuesto del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (Imas) a Vox y, posteriormente, el borrador íntegro del presupuesto de toda la ciudad, a la espera de recibir las aportaciones del grupo municipal. Vox planteó un documento con propuestas y valoraciones, principalmente centradas en políticas de natalidad y mayores, que ya han sido estudiadas por el PP.

En palabras de Gutiérrez, tres de los asuntos en los que se más se centraron eran: recuperar las ayudas a la natalidad con las mismas bases del año 2024, reducir la cooperación internacional e incrementar las partidas a los mayores de la ciudad para la celebración de nuevos eventos. Orgaz aseguró que las peticiones de Vox no representan un obstáculo para la aprobación de las cuentas y enfatizó en que el PP mantiene la "voluntad de diálogo intacta", aunque subrayó la importancia de agilizar la respuesta por parte de la formación verde para poder llegar a un acuerdo y sacarlos adelante cuanto antes, con el fin de garantizar su aplicación en el primer semestre de 2026.

Vox planteó hace dos años la creación de este cheque bebé, que iba a repartir 500 euros a cada familia que tuviese un hijo. En cuanto a los requisitos, se solicitaba que ambos progenitores viviesen en la ciudad y que llevasen empadronados al menos doce meses, estar al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, con Hacienda y no haber sido beneficiario de ayudas similares del ayuntamiento o la Junta. Además, los padres estaban obligados a permanecer tres años más empadronados en Cáceres desde la concesión de la subvención. Este es el espíritu de las ayudas a la natalidad que se busca recuperar.