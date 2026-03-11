Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una alianza entre Iberdrola y Fad Juventud impulsa en Cáceres vocaciones en energías renovables entre alumnos de FP

El programa se desarrolla en tres institutos de Cáceres, Zafra y Montijo y beneficiará a 50 jóvenes de FP Básica con orientación laboral, talleres técnicos y un sistema digital para evaluar competencias

Jornada entre Iberdrola y Fad Juventud.

Jornada entre Iberdrola y Fad Juventud. / CEDIDA

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La Fundación Iberdrola España y Fad Juventud han puesto en marcha en Extremadura un programa de acompañamiento para facilitar la inserción laboral de estudiantes de Formación Profesional Básica en el ámbito de las energías renovables, una iniciativa que beneficiará a 50 jóvenes de entre 15 y 18 años, según han explicado ambas entidades.

La iniciativa se desarrolla en tres centros educativos de la región —el IES García Téllez de Cáceres, el IES Cristo del Rosario de Zafra y el IES Extremadura de Montijo— y busca reforzar las vocaciones técnicas y mejorar la empleabilidad de adolescentes en un sector que gana peso en el tejido económico ligado a la transición energética.

Orientación hacia un sector en crecimiento

El programa, denominado ‘acompañamiento a la inserción laboral de jóvenes en formación en energías renovables’, combina sesiones formativas, dinámicas de grupo y orientación profesional con el objetivo de acercar a los estudiantes a las oportunidades laborales vinculadas al ámbito eléctrico y energético.

Durante una visita realizada este miércoles al IES García Téllez de Cáceres, representantes de la Fundación Iberdrola España han podido conocer el desarrollo de las actividades que se están llevando a cabo con alumnado del centro. En ellas se trabajan contenidos relacionados con la orientación vocacional, las salidas profesionales del sector energético y el desarrollo de competencias personales.

Así fue la actuación.

Así fue la actuación. / CEDIDA

El acuerdo de colaboración entre ambas entidades cuenta con una dotación de 35.000 euros y se dirige específicamente a estudiantes de FP Básica, una etapa educativa que a menudo concentra alumnado con mayores dificultades para continuar su itinerario formativo o acceder al mercado laboral.

Talleres prácticos y diagnóstico de habilidades

El proyecto incorpora además talleres prácticos centrados en aspectos técnicos del sector, como instalaciones eléctricas básicas, mantenimiento, seguridad y uso de herramientas, así como encuentros con profesionales del ámbito energético.

Una de las novedades del programa es la incorporación de una herramienta digital gamificada que permite evaluar las denominadas competencias blandas del alumnado. A través de un videojuego interactivo, los participantes pueden trabajar y medir habilidades como la resolución de problemas, la iniciativa, la adaptabilidad o el trabajo en equipo.

La intervención está coordinada por el equipo técnico de Fad Juventud en Extremadura, con apoyo metodológico de especialistas en evaluación competencial vinculados al desarrollo de esta herramienta.

Apoyo a jóvenes en situación de vulnerabilidad

El proyecto se dirige especialmente a adolescentes en situación de vulnerabilidad educativa y social, con el propósito de mejorar su motivación académica y facilitar la construcción de itinerarios formativos y profesionales realistas.

Además de los contenidos técnicos, el programa incluye sesiones centradas en el autoconocimiento, la definición de intereses profesionales y el refuerzo de hábitos de estudio, elementos que las entidades promotoras consideran clave para favorecer la continuidad educativa.

Fad Juventud e Iberdrola.

Fad Juventud e Iberdrola. / CEDIDA

Julia Cuevas, técnica del área de Formación de la Fundación Iberdrola España, ha señalado que este tipo de iniciativas permiten "visibilizar el trabajo que desarrolla Fad Juventud en Extremadura para acercar a los jóvenes a la Formación Profesional vinculada a la electricidad y las energías renovables". Según ha afirmado, la FP puede convertirse en “una puerta real para continuar estudiando y acceder a nuevas oportunidades laborales en un sector clave para el futuro”.

Más de una década de proyectos sociales

La iniciativa se enmarca en el Programa Social de la Fundación Iberdrola España, que desde su puesta en marcha en 2010 ha impulsado más de 500 proyectos sociales en colaboración con entidades del tercer sector.

Según los datos facilitados por la organización, este programa ha destinado más de 12 millones de euros a iniciativas sociales en España y ha beneficiado a 414.546 personas, además de generar 1.830 puestos de trabajo y movilizar a 8.538 voluntarios en distintas actuaciones relacionadas con la inclusión social, el apoyo educativo y la lucha contra la pobreza infantil.

La fundación también desarrolla programas de becas en energía, biodiversidad y medio ambiente, así como iniciativas de investigación sobre cambio climático y proyectos culturales vinculados a la conservación del patrimonio.

TEMAS

