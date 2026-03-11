La Asociación de Vecinos de La Madrila reclama a los vecinos el cuidado de los jardines privados del barrio

Los vecinos del barrio de La Madrila-Peña del Cura llevan viendo desde hace días unos carteles pegados en los portales de sus casas. Es un mensaje de la Asociación de Vecinos, que anuncia que a partir de ahora va a comunicar al vecindario de forma periódica "todas aquellas acciones y actividades que se desarrollen en nuestra sede vecinal, así como los problemas y logros que vayan sucediéndose a lo largo del tiempo".

De este modo, la asociación pretende acercarse a los vecinos y seguir una nueva política de integración. Al fin y al cabo, son los que luchan por unos vecinos que, en algunos casos, desconocen su causa.

Esta comunicación tendrá lugar mediante la cartelería correspondiente, pero también se abre a las redes sociales como Facebook e Instagram, donde "habrá puntual información de lo que se genere en la Asociación así como aquellas cuestiones que afecten a nuestro barrio".

Para que los vecinos se puedan poner en contacto con ellos, dejan su correo electrónico y un número de teléfono al que pueden escribir, pues llamadas no van a atender.

Jardines

La Asociación, liderada por Paco de Borja, aprovecha este primer comunicado difundido para reclamar a los vecinos un cuidado personal de los jardines privados. "Queremos recordar la obligación de mantener en buen estado las zonas ajardinadas y arboladas que pertenecen a cada edificio, tanto en su parte delantera como trasera", señala.

El Ayuntamiento de Cáceres ha comunicado en reiteradas ocasiones que solo actuará en las zonas de su competencia directa, que son los espacios públicos. Por ello, es realmente importante que los vecinos se conciencien de limpiar su parte, pues de lo contrario puede suponer un problema en la seguridad, la salubridad y la buena imagen del barrio.

"Es fundamental que estas áreas estén correctamente señalizadas, limpias, desbrozadas y con el arbolado revisado o talado cuando proceda, a fin de evitar la caída de ramas, riesgos de incendio -ahora que se acerca el verano- y-o la aparición de roedores u otras plagas", apuntan. Así, el comunicado finaliza apelando a la colaboración de cada comunidad de vecinos.

Barandillas

Esta acción llega unas semanas después de que precisamente la asociación haya conseguido ver arreglada una vieja reivindicación: las barandillas de las escaleras de acceso a las pistas deportivas del barrio. Una demanda que llevaba sobre la mesa, según De Borja, "cuatro años".

Se trata de las escaleras que conectan la plaza de Albatros con la calle Abilio Rosillo, una zona de paso habitual por los vecinos para ir a las pistas. No contaban con barandillas, lo cual suponía un problema para la seguridad y accesibilidad de los vecinos. "Son unas escaleras muy utilizadas y existía un peligro enorme porque no tenían ningún tipo de sujeción", explicó el presidente vecinal a este diario.

La instalación supone un avance en términos de seguridad, sobre todo para los menores y jóvenes que transitan a diario por la zona. Además, según ha indicado, muchas personas mayores evitaban utilizar ese acceso por la falta de apoyo, una situación que podría cambiar a partir de ahora.