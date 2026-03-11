Homenaje institucional
El Ayuntamiento de Cáceres guarda un minuto de silencio por las víctimas del terrorismo en el aniversario del 11M
El consistorio cacereño se iluminará de azul al anochecer como gesto de recuerdo a las víctimas y en apoyo a las iniciativas que se desarrollan en toda Europa
El Ayuntamiento de Cáceres ha guardado este miércoles un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terrorismo con motivo del Día Europeo en su recuerdo y del 22 aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 (11M), el mayor atentado en la historia reciente de España.
Al acto, celebrado en la puerta principal del consistorio, han asistido el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, y miembros de la corporación municipal, junto a representantes de distintas instituciones y cuerpos de seguridad. Entre ellos se encontraba el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, además de integrantes de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Cruz Roja.
Recuerdo y respeto
El equipo de Gobierno local ha querido sumarse a esta fecha con un acto institucional que pretende mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida a causa del terrorismo y reforzar el compromiso colectivo con los valores democráticos.
El minuto de silencio se ha desarrollado como gesto simbólico de recuerdo y respeto hacia las víctimas del terrorismo y sus familias. Cada 11 de marzo se conmemora en toda Europa esta jornada, instaurada tras los atentados de Madrid de 2004, que causaron 193 fallecidos y miles de heridos, y que marcaron profundamente a la sociedad española.
Iluminación azul en el ayuntamiento
Como parte de la conmemoración, el edificio del Ayuntamiento de Cáceres se iluminará de color azul a partir del anochecer, como señal de recuerdo a las víctimas y sumarse a las iniciativas que se desarrollan en distintos municipios y capitales europeas durante esta jornada.
La iniciativa forma parte de los actos de homenaje que diferentes instituciones realizan cada año para recordar a las víctimas y reafirmar la defensa de la convivencia y la libertad frente a la violencia terrorista.
- El restaurante Tápara se traslada a las afueras de Cáceres para seguir creciendo con un nuevo espacio para eventos y bodas
- La Bonita, la nueva tapería familiar de Cáceres que abre sus puertas en el barrio de El Vivero
- Las obras de la autovía a Badajoz obligan a cortar la A-66 este sábado: se desviará el tráfico por la N-630 a Cáceres
- La M-30 de Cáceres se aleja del calendario previsto por las lluvias tras 3 años de obras
- El exalcalde de Casar de Cáceres, Rafa Pacheco, renuncia al acta de concejal y se retira de la primera línea política
- Sanguijuelas, Acetre, El Gato con Jotas y Luis Pastor brillan en Cáceres en los Premios de la Música Extremeña
- Una broma de mal gusto en la avenida de Alemania obliga a movilizar a los bomberos de Cáceres a medianoche
- Reformar una vivienda en Cáceres: entre licencias, convivencia y presupuesto