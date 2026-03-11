El Ayuntamiento de Cáceres guarda un minuto de silencio por las víctimas del terrorismo en el aniversario del 11M

El Ayuntamiento de Cáceres ha guardado este miércoles un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terrorismo con motivo del Día Europeo en su recuerdo y del 22 aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 (11M), el mayor atentado en la historia reciente de España.

Al acto, celebrado en la puerta principal del consistorio, han asistido el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, y miembros de la corporación municipal, junto a representantes de distintas instituciones y cuerpos de seguridad. Entre ellos se encontraba el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, además de integrantes de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Cruz Roja.

Recuerdo y respeto

El equipo de Gobierno local ha querido sumarse a esta fecha con un acto institucional que pretende mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida a causa del terrorismo y reforzar el compromiso colectivo con los valores democráticos.

Imagen del acto celebrado este miércoles. / Jorge Valiente

El minuto de silencio se ha desarrollado como gesto simbólico de recuerdo y respeto hacia las víctimas del terrorismo y sus familias. Cada 11 de marzo se conmemora en toda Europa esta jornada, instaurada tras los atentados de Madrid de 2004, que causaron 193 fallecidos y miles de heridos, y que marcaron profundamente a la sociedad española.

Iluminación azul en el ayuntamiento

Como parte de la conmemoración, el edificio del Ayuntamiento de Cáceres se iluminará de color azul a partir del anochecer, como señal de recuerdo a las víctimas y sumarse a las iniciativas que se desarrollan en distintos municipios y capitales europeas durante esta jornada.

La iniciativa forma parte de los actos de homenaje que diferentes instituciones realizan cada año para recordar a las víctimas y reafirmar la defensa de la convivencia y la libertad frente a la violencia terrorista.