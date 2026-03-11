Servicios
Bizum llega al Ayuntamiento de Cáceres: una nueva forma de pago para tasas y servicios municipales
Con la nueva herramienta, los vecinos de Cáceres podrán realizar pagos de forma inmediata desde el móvil, sin necesidad de acudir a una entidad bancaria, según ha explicado el consistorio
El Ayuntamiento de Cáceres permitirá pagar autoliquidaciones municipales mediante Bizum en los próximos días, una nueva vía que facilitará a la ciudadanía realizar trámites administrativos de forma más rápida. La medida, anunciada este martes en comisión municipal, ampliará los sistemas actuales de pago.
El anuncio lo ha realizado el concejal de Economía y Hacienda, Ángel Orgaz, durante la Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas celebrada en el consistorio, donde ha explicado que esta herramienta se incorporará a las modalidades ya disponibles, como el pago en ventanilla bancaria o mediante tarjeta a través de la pasarela municipal.
Más opciones para pagar tasas municipales
Con la incorporación de Bizum, los usuarios podrán abonar distintas tasas municipales relacionadas con servicios y actividades organizadas por el ayuntamiento. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, los pagos vinculados a la Universidad Popular de Cáceres o a diversas instalaciones deportivas municipales, además de otras autoliquidaciones administrativas.
Según ha explicado Orgaz, el objetivo es facilitar la gestión de estos trámites cotidianos para los vecinos, reduciendo tiempos y simplificando el procedimiento de pago.
Digitalización de los trámites municipales
El concejal ha señalado que esta nueva posibilidad de pago forma parte de las medidas dirigidas a modernizar la gestión administrativa municipal. En este sentido, ha destacado que el sistema permitirá realizar abonos de forma inmediata desde el teléfono móvil, sin necesidad de acudir físicamente a una entidad bancaria.
"La medida permite hacer más fácil la vida al ciudadano y seguir avanzando en la agilización de la burocracia municipal", ha indicado el edil.
Puesta en marcha en los próximos días
El nuevo sistema estará operativo en los próximos días, una vez concluyan los últimos ajustes técnicos necesarios para su puesta en funcionamiento dentro de la pasarela de pago municipal del Ayuntamiento de Cáceres.
Con esta incorporación, el consistorio amplía el abanico de herramientas digitales para gestionar pagos municipales, una línea que en los últimos años ha buscado reducir trámites presenciales y adaptar los servicios públicos a los sistemas de pago más utilizados por los ciudadanos.
- El restaurante Tápara se traslada a las afueras de Cáceres para seguir creciendo con un nuevo espacio para eventos y bodas
- La Bonita, la nueva tapería familiar de Cáceres que abre sus puertas en el barrio de El Vivero
- Las obras de la autovía a Badajoz obligan a cortar la A-66 este sábado: se desviará el tráfico por la N-630 a Cáceres
- La M-30 de Cáceres se aleja del calendario previsto por las lluvias tras 3 años de obras
- El exalcalde de Casar de Cáceres, Rafa Pacheco, renuncia al acta de concejal y se retira de la primera línea política
- Sanguijuelas, Acetre, El Gato con Jotas y Luis Pastor brillan en Cáceres en los Premios de la Música Extremeña
- Una broma de mal gusto en la avenida de Alemania obliga a movilizar a los bomberos de Cáceres a medianoche
- Reformar una vivienda en Cáceres: entre licencias, convivencia y presupuesto