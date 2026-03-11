Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bizum llega al Ayuntamiento de Cáceres: una nueva forma de pago para tasas y servicios municipales

Con la nueva herramienta, los vecinos de Cáceres podrán realizar pagos de forma inmediata desde el móvil, sin necesidad de acudir a una entidad bancaria, según ha explicado el consistorio

Pago por Bizum.

Pago por Bizum. / EPC

Ángel García Collado

Cáceres

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres permitirá pagar autoliquidaciones municipales mediante Bizum en los próximos días, una nueva vía que facilitará a la ciudadanía realizar trámites administrativos de forma más rápida. La medida, anunciada este martes en comisión municipal, ampliará los sistemas actuales de pago.

El anuncio lo ha realizado el concejal de Economía y Hacienda, Ángel Orgaz, durante la Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas celebrada en el consistorio, donde ha explicado que esta herramienta se incorporará a las modalidades ya disponibles, como el pago en ventanilla bancaria o mediante tarjeta a través de la pasarela municipal.

Más opciones para pagar tasas municipales

Con la incorporación de Bizum, los usuarios podrán abonar distintas tasas municipales relacionadas con servicios y actividades organizadas por el ayuntamiento. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, los pagos vinculados a la Universidad Popular de Cáceres o a diversas instalaciones deportivas municipales, además de otras autoliquidaciones administrativas.

Según ha explicado Orgaz, el objetivo es facilitar la gestión de estos trámites cotidianos para los vecinos, reduciendo tiempos y simplificando el procedimiento de pago.

Digitalización de los trámites municipales

El concejal ha señalado que esta nueva posibilidad de pago forma parte de las medidas dirigidas a modernizar la gestión administrativa municipal. En este sentido, ha destacado que el sistema permitirá realizar abonos de forma inmediata desde el teléfono móvil, sin necesidad de acudir físicamente a una entidad bancaria.

"La medida permite hacer más fácil la vida al ciudadano y seguir avanzando en la agilización de la burocracia municipal", ha indicado el edil.

Puesta en marcha en los próximos días

El nuevo sistema estará operativo en los próximos días, una vez concluyan los últimos ajustes técnicos necesarios para su puesta en funcionamiento dentro de la pasarela de pago municipal del Ayuntamiento de Cáceres.

Con esta incorporación, el consistorio amplía el abanico de herramientas digitales para gestionar pagos municipales, una línea que en los últimos años ha buscado reducir trámites presenciales y adaptar los servicios públicos a los sistemas de pago más utilizados por los ciudadanos.

