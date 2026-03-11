Cáceres amplía un 15% las plazas de su programa de natación de verano

El Ayuntamiento de Cáceres ha anunciado la ampliación del programa de Natación de Verano 2026, que incrementará un 15% su capacidad hasta alcanzar 492 alumnos y alumnas, además de tres plazas de integración deportiva, según ha informado la concejala de Deporte, Noelia Rodríguez, en la Comisión de Turismo y Deporte.

La edil ha indicado que el contrato para la ejecución y coordinación del programa se publicó el pasado 6 de marzo en la Plataforma de Contratación del Estado, lo que abre el proceso para que las empresas interesadas presenten sus ofertas y puedan asumir la organización de esta actividad municipal.

Más grupos y mayor oferta formativa

La ampliación prevista supone la creación de 53 grupos de trabajo más tres de integración, lo que representa siete grupos más que en la edición anterior. El programa se desarrollará durante los meses de julio y agosto, con turnos quincenales y horarios tanto de mañana como de tarde.

Comisión de Deporte y Turismo. / E. P.

En total, el plan contempla 560 horas de formación orientadas a la enseñanza y perfeccionamiento de la natación para personas de distintas edades. Las actividades se realizarán en tres instalaciones municipales: las piscinas del Parque del Príncipe, San Jorge y Agustín Ramos Guija, puntos habituales del calendario deportivo estival de la ciudad.

Desde los 3 años y sin límite de edad

El programa está dirigido a participantes a partir de 3 años —nacidos en 2023— y sin límite de edad, lo que permite que tanto niños como adultos puedan iniciarse o mejorar su técnica en el agua durante el verano.

La concejala Noelia Rodríguez, responsable del área de Deportes del consistorio cacereño, ha señalado que se trata de “una gran oportunidad para que niños, niñas y personas adultas aprendan a nadar o perfeccionen su técnica en un entorno seguro y con monitores especializados”.

Un programa con alta demanda en la ciudad

Rodríguez ha destacado que la natación de verano es uno de los talleres deportivos más demandados por la ciudadanía, motivo por el que el equipo de gobierno ha decidido ampliar el número de plazas en esta edición.

La edil ha vinculado además esta ampliación con la designación de Cáceres como Ciudad Europea del Deporte, un reconocimiento que, según ha indicado, refuerza la apuesta municipal por fomentar la práctica deportiva y los hábitos saludables entre la población.

"Aprender a nadar no solo es una habilidad fundamental, también es una forma de cuidar la salud, ganar autonomía y disfrutar del deporte durante toda la vida", ha afirmado Rodríguez.

Plazo de presentación de ofertas

Las empresas interesadas en asumir la ejecución del programa pueden presentar sus propuestas hasta el 20 de marzo a las 14.00 horas. El contrato cuenta con un precio de licitación de 13.815,20 euros más IVA, lo que eleva el presupuesto total a 16.716,40 euros con impuestos incluidos.