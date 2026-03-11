Cáceres reafirma su apuesta por el gas natural y sigue desmantelando depósitos de propano

Cáceres sigue apostando por el gas natural y, para ello, es necesario realizar aparatosas intervenciones para retirar de las azoteas de los edificios las cisternas donde se almacenaba el gas propano. Hace apenas unas semanas fue necesario el corte de un carril en la avenida de Hernán Cortés para instalar una grúa durante varias horas. Y este martes se ha hecho lo propio en la calle San Pedro de Alcántara. La actuación ha llamado la atención de curiosos y ha durado varias horas.

El cambio de sistema responde a la progresiva implantación de la red de gas natural en distintos barrios de la ciudad. Muchos edificios que durante décadas dependieron del suministro de propano almacenado en depósitos comunitarios están optando ahora por conectarse directamente a esta infraestructura.

Entre las principales ventajas del gas natural se encuentra la continuidad del suministro. Al llegar por tubería, los vecinos no dependen de la recarga periódica de los depósitos, lo que evita interrupciones y reduce las gestiones relacionadas con el abastecimiento. Además, este sistema permite una mayor estabilidad en el suministro y facilita el mantenimiento de las instalaciones.

Otra de las razones que ha impulsado esta transición es el ahorro económico. El gas natural suele ofrecer un coste más competitivo que el propano, especialmente en instalaciones comunitarias, lo que se traduce en facturas más ajustadas para los hogares que se conectan a la red.

A ello se suma también una mejora en términos de seguridad. La retirada de las grandes cisternas situadas en azoteas o patios elimina elementos voluminosos que requerían revisiones periódicas y que, en algunos casos, llevaban décadas instalados en los edificios. Con la conexión directa a la red, el suministro se integra en las instalaciones interiores sin necesidad de almacenar combustible en el inmueble.

Las empresas encargadas de estos trabajos están desarrollando las operaciones de retirada de forma progresiva. Para desmontar los antiguos depósitos es necesario utilizar grúas de gran tamaño, ya que se trata de estructuras pesadas que deben bajarse desde las cubiertas con maniobras muy precisas. Por ese motivo, estas actuaciones suelen implicar cortes puntuales de tráfico y dispositivos de seguridad en la vía pública.

La escena se repite cada vez con más frecuencia en distintos puntos de Cáceres, donde el avance de la red de gas natural está cambiando la imagen de muchas azoteas y dejando atrás los antiguos depósitos de propano que durante años formaron parte del paisaje urbano.