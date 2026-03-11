Noche histórica en la Cámara de Comercio de Cáceres. La institución ha decidido volver la vista a su propia historia para abrir una nueva etapa. De ahí nace el Club 18/99, la renovación del tradicional Club Cámara, una iniciativa con la que la institución quiere reforzar su papel de acompañamiento al tejido empresarial de la provincia y hacerlo, además, con una imagen más actual y una vocación más abierta. Esta noche, cientos de empresarios de la provincia han arropado esta propuesta, pensada para dar un nuevo impulso a las relaciones entre los hombres y mujeres de negocio de Cáceres. El Club 18/99 entra en juego para reforzar el tejido empresarial cacereño y encesta un triple en su presentación a la sociedad cacereña.

Gabriel Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, explicó que Club 18/99 nace con la vocación de impulsar el desarrollo de las empresas de la provincia. "Competir no es suficiente. El verdadero salto se da cuando establecemos alianzas basadas en la confianza. Con este espíritu nace el Club 18/99 para representar, proteger y defender los interesas de las empresas de la provincia. Es un espacio para hacer negocio y que las empresas socias generen sinergias y accedan a la formación y asesoramiento técnico cualificado. Los negocios sólidos se construyen sobre la credibilidad y la cercanía. Tenemos que crear las condiciones para que surjan nuevas alianzas y oportunidades. Club 18/99 es la convicción de que el talento compartido multiplica los resultados. Cuando nuestras empresas crecen lo hace también Extremadura”, afirmó.

Gabriel Álvarez, presidente de la Cámara dde Comercio de Cáceres, en la presentación de Club 18/99. / Jorge Valiente

Emilio Borrega, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cáceres, dijo que el objetivo de los políticos es “acompañar a los empresarios, que sois los protagonistas del desarrollo y el empleo. Extremadura en los últimos años ha experimentado un cambio y hemos dejado atrás complejos. Siempre hemos exportado talento y tenemos ahora que crear oportunidades de desarrollo en nuestra tierra”.

María José Nevado, directora general de Empleo de la Junta. / Jorge Valiente

María José Nevado, secretaria general de Empleo de la Junta de Extremadura, afirmó que el Club 18/99 representa una apuesta clara por el talento y la iniciativa emprendedora. “Este club renace como una apuesta más innovadora y competitiva. Hablar de empresa hoy también es hablar de empleo. Desde la Junta de Extremadura caminamos de la mano de las empresas con el convencimiento de que sois los verdaderos creadores de riqueza. Extremadura necesita abrir nuevas vías de actividad en sectores emergentes y para ello son imprescindibles las redes de comunidades vivas como Club 18/99, que permiten que el talento se conecte. Debemos de poner en valor la importancia de las Cámara de Comercio a la hora de fomentar el talento y la formación”, concluyó.

Raúl Iglesias, en la presentación de Club 18/99. / Jorge Valiente

Por su parte, Raúl Iglesias, secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres, desgranó las virtudes de Club 18/99. “No es una organización empresarial, ni una iniciativa que genere una transacción económica directa. Es un espacio donde tienen que estar las empresas que quieran ser protagonistas del crecimiento económico de la región. Las oportunidades de negocio rara vez llegan solas. Llegan a través de las personas. Creemos que las decisiones empresariales surgen de espacios de conversación de alto nivel. Crecer es más fácil cuando te rodeas de empresas que también quieren crecer. Creemos que las redes empresariales no son contactos, son oportunidades. Hay 138 clubes similares en todo el país con los que vamos a interactuar. Además el club proporcionará información estratégica, que es la que marca la diferencia. El verdadero valor del club no es entrar, sino pertenecer”, señaló.

Un nombre con historia

El nombre remite a 1899, el año en que nació la Cámara cacereña, y resume esa idea de enlazar tradición y futuro en una misma propuesta.

Más que una red de empresas al uso, Club 18/99 es una comunidad “viva, activa y comprometida”, un espacio para compartir experiencias, generar oportunidades de negocio, fortalecer alianzas y seguir de cerca la actualidad empresarial, institucional y económica. La Cámara lo define también como un ecosistema empresarial exclusivo en el que las empresas de la provincia puedan crecer, innovar, colaborar y proyectarse con su respaldo.

Más fortaleza empresarial

La iniciativa se plantea, por tanto, como herramienta pensada para construir un tejido empresarial más fuerte, conectado e innovador. Entre sus objetivos figuran fomentar el networking entre empresas de distintos sectores, ofrecer servicios personalizados, conectar a las firmas con nuevas oportunidades y reforzar una comunidad empresarial sólida en la provincia, al tiempo que se proyecta Cáceres como un territorio competitivo ante los nuevos desafíos económicos.

El club articula esa idea en torno a varios ejes: acompañamiento continuado, networking exclusivo, formación, proyección empresarial y condiciones preferentes para los socios. Ese acompañamiento incluye asesoramiento estratégico y técnico, diagnóstico de necesidades y apoyo en procesos de digitalización, innovación, sostenibilidad e internacionalización. A ello se suman encuentros sectoriales, afterworks, desayunos de trabajo, formación especializada y acciones de visibilidad a través de los canales de la propia Cámara.

Los empresarios siguen con atención la intervención de Fernando Romay. / Jorge Valiente

Modalidades: Basic, Corporate y Premium

Club 18/99 se concreta en servicios como el uso de instalaciones de la Cámara en Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata, una línea directa de teléfono y WhatsApp, descuentos en formación y en trámites administrativos, desayunos de trabajo, encuentros de networking, difusión de noticias empresariales, apoyo en medios, selección de personal y promoción en eventos destacados. La pertenencia al Club 18/99 se organiza en tres modalidades: Basic, Corporate y Premium, con cuotas de 300, 1.000 y 3.000 euros.

En el fondo, el Club 18/99 es la fórmula elegida por la Cámara de Comercio de Cáceres para dar un nuevo impulso a su histórico club empresarial: menos sello simbólico y más comunidad pensada para conectar empresas, prestar servicios y hacer crecer una red provincial con mayor capacidad de colaboración y proyección.

Fernando Romay, durante su conferencia sobre el valor de la diferencia. / Jorge Valiente

Una charla motivadora

Fernando Romay, leyenda del baloncesto español y experto en motivación empresarial, cerró el acto con su conferencia ‘El valor de la diferencia’, trufada de anécdotas divertidas y referencias al mundo deportivo. “A todos nos piden que seamos geniales, pero si somos distintos se nos castiga. Yo soy como la tele, en los 80 estaba ‘cuadrado’ y ahora estoy panorámico, soy un ejemplo de diferente desde pequeño y ahí ha residido la clave de mi trayectoria”.

Al poco de empezar a jugar al baloncesto le llamó en entrenador del Real Madrid a hacer una prueba. Aunque no salió bien creyeron en él y eso fue decisivo en su vida. “Yo creo en ti” es una frase que debe mover el mundo. “Aunque no tenía cabida en el mundo del baloncesto me convertí en alguien necesario porque me explicaron qué es lo que querían de mí”, explicó.