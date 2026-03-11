Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "¿Quién quiere la guerra?"

Nadie, nadie quiere la guerra y este comienzo pretende servir de final: nada más hay que decir, pero sí explicar esta notable verdad que unos y otros pregonan en función de sus intereses, que no dejan de ser los de todos. ¡Nadie quiere la guerra! Vuelvo a repetir: ¡nadie quiere la guerra! Y, sin embargo… Ahora tenemos varias y una de ellas nos afecta directamente a todos. EugenFink, insigne filósofo alemán del siglo XX, nos dejó dicho que hay cinco grandes apartados en los que todos los pueblos necesariamente viven; uno de ellos son la gestión de los conflictos, bien sean interiores o exteriores, representando este último de lo que hablamos: las guerras.

No hay tribus, pueblo, nación o estado que se hayan separado en su historia de tal artefacto de gestión del conflicto con otras tribus, pueblos, estados… ¿Entonces? Por una parte nadie quiere la guerra y por otra no hay forma de separarnos eternamente de la misma. ¿Por qué se producen? ¿Cuáles son los factores desencadenantes? El conflicto –en el decir de Fink– se puede producir por la necesidad de acceso a lo que otros tienen (ej. el petróleo), o bien porque esos otros quieren tener más poder (léase la bomba atómica) y los demás no están dispuestos a ese reconocimiento.

Poder, riqueza, prestigio, incluso supervivencia al sentirse amenazado (ej. de Israel), todo son factores que desencadenan lo que nadie quiere. Los poderosos quieren seguir manteniendo el poder cuando otros se lo disputan, de igual forma la riqueza de los que la tienen y los otros la quieren igualmente sin el acuerdo de reparto mutuo. Nadie quiere la guerra pero nadie quiere vivir con menos recursos de los que ahora disfruta; nadie quiere la guerra pero tampoco estamos dispuestos a parar las que comenzamos sin por ello dejar de recibir el jornal del ahora. Nadie quiere la guerra y, sin embargo…Usted decide en qué parte del conflicto está.