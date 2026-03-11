La Fiscalía de Cáceres pide más de 35 años de prisión en total para seis acusados por tráfico de drogas

La Fiscalía Provincial de Cáceres ha solicitado la apertura de juicio oral contra seis personas acusadas de formar parte de una red de tráfico de drogas en Plasencia durante los meses de abril y mayo de 2024, para los que pide cinco años y seis meses de prisión para cada uno.

Transporte, almacenaje, venta y favorecimiento del consumo

Según el escrito de acusación, los imputados se dedicaban al transporte, almacenaje, venta y favorecimiento del consumo de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, heroína y hachís. Las investigaciones realizadas por la Policía Nacional revelaron que los acusados utilizaban sus domicilios como puntos de distribución y consumo de drogas. Entre el 15 de abril y el 17 de mayo de 2024, numerosos consumidores acudieron a estas viviendas para adquirir y, en algunos casos, consumir las sustancias en el interior.

El principal organizador de la actividad delictiva sería uno de los acusados, quien operaba junto a su hermano, su pareja sentimental y otros colaboradores. El 21 de mayo de 2024, el Juzgado de Instrucción 2 de Plasencia autorizó la entrada y registro en los inmuebles utilizados por los acusados.

Durante el operativo, los agentes encontraron más de 30 gramos de cocaína, 15 gramos de heroína y más de 100 gramos de hachís, además de dinero en efectivo y herramientas relacionadas con el tráfico de estupefacientes. El valor de las sustancias decomisadas superó los 4.000 euros.

Delito contra la salud pública

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública. Por ello, solicita para cada uno de los acusados una pena de cinco años y seis meses de prisión, una multa de 13.263 euros y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Además, se propone la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil para determinar la capacidad económica de los imputados y garantizar el pago de las sanciones económicas. El juicio oral ha sido señalado para el próximo 12 de marzo de 2025 y se celebrará en la Audiencia Provincial de Cáceres.

La Fiscalía ha solicitado la presentación de pruebas como interrogatorios a los acusados, declaraciones de testigos, informes periciales y documentación relacionada con el caso.