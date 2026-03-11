La gala del cine español de Cáceres, que premiará a Carmen Machi y Oliver Laxe, destinará la recaudación a ayudar a los refugiados en Gaza

La gala de los Premios Versión Original (VO), que distinguirá este sábado a figuras del la industria audiovisual como Carmen Machi y Oliver Laxe, destinará la recaudación íntegra de la venta de entradas a la ayuda para los refugiados de Gaza, en un evento que bajará el telón de la XXXIII edición del Festival de Cine Español de Cáceres.

En el Gran Teatro

La ceremonia se celebrará el 14 de marzo en el Gran Teatro de la capital cacereña y estará conducida por el actor, cómico y presentador Dani Delacámara, en una velada que combinará cine, humor y música y reunirá a diversos nombres destacados del panorama cinematográfico español.

El cómico Dani Delacámara. / CEDIDA

Durante la gala, Carmen Machi recibirá el Premio de Honor del festival; mientras que el director Oliver Laxe será reconocido con el galardón a Mejor Película por ‘Sirat’ (que no podrá acudir al estar nominado al Oscar a Mejor Película Internacional) También serán premiados Daniel Guzmán, como Mejor Actor por ‘La deuda’, y Nora Navas, como Mejor Actriz por ‘Mi amiga Eva’.

En el apartado dedicado a series, los intérpretes Manolo Solo y Ana Torrent subirán igualmente al escenario del Gran Teatro para recoger sus respectivos premios, en una ceremonia que cada año reúne a profesionales del sector audiovisual nacional. Previamente, el Museo Helga de Alvear acogerá un encuentro con los premiados a mediodía del sábado.

La gala de entrega de los Premios VO pondrá el cierre a una nueva edición del Festival de Cine Español de Cáceres, una cita cultural consolidada que convierte a la ciudad en punto de encuentro del cine español y sus protagonistas.