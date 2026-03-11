XXXIII edición
La gala del cine español de Cáceres, que premiará a Carmen Machi y Oliver Laxe, destinará la recaudación a ayudar a los refugiados en Gaza
El evento, que combina cine, humor y música, otorgará el Premio de Honor a Carmen Machi y reconocerá a Oliver Laxe por 'Sirat', en una noche solidaria presentada por el cómico Dani Delacámara
La gala de los Premios Versión Original (VO), que distinguirá este sábado a figuras del la industria audiovisual como Carmen Machi y Oliver Laxe, destinará la recaudación íntegra de la venta de entradas a la ayuda para los refugiados de Gaza, en un evento que bajará el telón de la XXXIII edición del Festival de Cine Español de Cáceres.
En el Gran Teatro
La ceremonia se celebrará el 14 de marzo en el Gran Teatro de la capital cacereña y estará conducida por el actor, cómico y presentador Dani Delacámara, en una velada que combinará cine, humor y música y reunirá a diversos nombres destacados del panorama cinematográfico español.
Durante la gala, Carmen Machi recibirá el Premio de Honor del festival; mientras que el director Oliver Laxe será reconocido con el galardón a Mejor Película por ‘Sirat’ (que no podrá acudir al estar nominado al Oscar a Mejor Película Internacional) También serán premiados Daniel Guzmán, como Mejor Actor por ‘La deuda’, y Nora Navas, como Mejor Actriz por ‘Mi amiga Eva’.
En el apartado dedicado a series, los intérpretes Manolo Solo y Ana Torrent subirán igualmente al escenario del Gran Teatro para recoger sus respectivos premios, en una ceremonia que cada año reúne a profesionales del sector audiovisual nacional. Previamente, el Museo Helga de Alvear acogerá un encuentro con los premiados a mediodía del sábado.
La gala de entrega de los Premios VO pondrá el cierre a una nueva edición del Festival de Cine Español de Cáceres, una cita cultural consolidada que convierte a la ciudad en punto de encuentro del cine español y sus protagonistas.
- El restaurante Tápara se traslada a las afueras de Cáceres para seguir creciendo con un nuevo espacio para eventos y bodas
- La Bonita, la nueva tapería familiar de Cáceres que abre sus puertas en el barrio de El Vivero
- Las obras de la autovía a Badajoz obligan a cortar la A-66 este sábado: se desviará el tráfico por la N-630 a Cáceres
- La M-30 de Cáceres se aleja del calendario previsto por las lluvias tras 3 años de obras
- El exalcalde de Casar de Cáceres, Rafa Pacheco, renuncia al acta de concejal y se retira de la primera línea política
- Sanguijuelas, Acetre, El Gato con Jotas y Luis Pastor brillan en Cáceres en los Premios de la Música Extremeña
- Una broma de mal gusto en la avenida de Alemania obliga a movilizar a los bomberos de Cáceres a medianoche
- Reformar una vivienda en Cáceres: entre licencias, convivencia y presupuesto