Reunión institucional
Genín Andrada y la Diputación de Cáceres estudian vías de colaboración
El presidente provincial, Miguel Ángel Morales, se reúne con el fotógrafo y tratarán de desarrollar proyectos conjuntos
El fotógrafo cacereño Genín Andrada y el presidente de la diputación, Miguel Ángel Morales, se han reunido este martes en el Palacio Provincial para estudiar vías de colaboración y desarrollar proyectos conjuntos. Hoy se han planteado distintas posibilidades a través de los soportes existentes con el fin de que parte de la obra de Genín quede permanentemente en la institución provincial o hacer algún tipo de producción propia.
Andrada es uno de los artistas visuales extremeños con mayor proyección internacional. Su trayectoria se centra en la fotografía documental y de autor, explorando temas profundos como la identidad, la memoria, el dolor humano y las realidades sociales marginadas. Aunque ha desarrollado proyectos variados —desde retratos hasta series barrocas o reflexiones sobre la soledad contemporánea—, su obra más emblemática y reconocida internacionalmente es el proyecto Sida, entre el dolor y la esperanza, que presentó en 1996 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Precisamente treinta años después, en febrero de 2026, tres fotografías de esta serie han vuelto al Reina Sofía como parte de la gran reordenación de la colección permanente impulsada por el director Manuel Segade. Esta reestructuración, titulada Arte contemporáneo: 1975-presente, ocupa la cuarta planta del edificio Sabatini y abarca más de 3.000 metros cuadrados con 403 obras de 224 artistas (de las cuales 258 son inéditas en exposiciones anteriores de la colección). El nuevo relato museográfico arranca desde la Transición democrática y llega hasta el presente, incorporando voces diversas, con especial énfasis en artistas mujeres y latinoamericanos, y buscando responder a la pregunta de cómo llegar al pasado desde las urgencias del hoy.
Las tres fotografías de Genín Andrada seleccionadas forman parte del núcleo del proyecto sobre el sida que el artista extremeño inauguró en el propio museo en 1996. Aquella exposición individual marcó un hito: fue una de las primeras muestras institucionales en España que abordaba el VIH/sida desde una perspectiva humanista, documental y sin estigmatización, combinando retratos íntimos, testimonios y una mirada cercana al sufrimiento y la resistencia de las personas afectadas.
