Héctor, el único niño con Tay-Sachs en España, moviliza desde Cáceres a todo el mundo para frenar el avance de la enfermedad y recibe la visita de María Guardiola

Héctor, un niño de cuatro años natural de Casar de Cáceres, es el único caso diagnosticado en España de enfermedad de Tay-Sachs, una patología genética neurodegenerativa extremadamente rara. Su familia ha lanzado una campaña solidaria para reunir 10.000 euros a través de la plataforma Donio con el objetivo de financiar terapias y recursos que mejoren su calidad de vida.

El pequeño nació aparentemente sano el 18 de enero de 2022, pero una crisis inesperada a los seis meses de vida cambió el rumbo de la familia. Tras meses de pruebas médicas y dudas, el diagnóstico llegó en agosto de 2023: Tay-Sachs, una enfermedad genética muy poco frecuente que afecta aproximadamente a una de cada 320.000 personas.

Este martes también recibió la visita de la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que explicó su historia y le dio voz. Además, anunció que van a poner a su disposición todos los recursos del ente regional para mejorar cada paso en su camino.

Una carrera contrarreloj

La enfermedad de Tay-Sachs provoca un deterioro progresivo del sistema nervioso y, hoy por hoy, no tiene cura. En su forma infantil, como es el caso de Héctor, la esperanza de vida suele situarse en torno a los cinco años, lo que convierte cada avance terapéutico en una carrera contra el tiempo para las familias afectadas.

Héctor y su lucha contra el Tay-Sachs. / E. P.

Ante esta situación, sus padres, Tamara Blanco y Juan José Rincón, han puesto en marcha una campaña de recaudación solidaria en Donio.es con el objetivo de afrontar los gastos derivados de la enfermedad y garantizar la mejor atención posible para su hijo.

Terapias y material médico

La familia busca reunir 10.000 euros para cubrir diferentes necesidades médicas y asistenciales que acompañan la evolución de la enfermedad. Entre ellas se encuentra un asiento P-Pod, un sistema de posicionamiento especializado que permite mantener una postura correcta y evitar daños en la columna o las caderas. También necesitan un aspirador portátil de secreciones, fundamental para prevenir episodios de asfixia o neumonía, así como material ortopédico y médico como bipedestadores, dafos o muñequeras DMO, que ayudan a mantener la movilidad y la postura.

Héctor, que padece Tay-Sachs. / E. P.

A ello se suman terapias consideradas esenciales para su bienestar: sesiones continuas de atención temprana, fisioterapia motriz y respiratoria y logopedia para la deglución, además de apoyo psicológico para la familia y adaptaciones en el hogar a medida que el niño crezca.

Movilización desde Extremadura

La familia lleva tiempo impulsando iniciativas para dar visibilidad a esta enfermedad rara. A través de la Asociación para la lucha contra la enfermedad de Tay-Sachs de Extremadura, han promovido actividades solidarias y acciones de sensibilización que van desde carreras benéficas hasta iniciativas dirigidas al Senado para reclamar más investigación y apoyo.

Ahora, con esta nueva campaña abierta en Donio, cualquier persona puede colaborar con la causa y contribuir a mejorar el día a día de Héctor. Las aportaciones, además, son desgravables en el IRPF, ya que la plataforma opera en España como fundación sin ánimo de lucro. Ya han recaudado unos 600 euros.