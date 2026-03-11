La Junta asegura que hay citas disponibles esta misma semana en varias ITV del norte de Cáceres

La Junta de Extremadura ha asegurado este martes que existen citas disponibles incluso para esta misma semana en varias estaciones de ITV del norte de la provincia de Cáceres, tras las críticas de empresarios que denunciaban demoras de hasta cuatro meses para pasar la inspección técnica del vehículo. El Ejecutivo regional ha respondido así a las quejas surgidas en los últimos días, donde algunos sectores empresariales habían alertado de dificultades para conseguir turno en las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Según han aclarado, el sistema actual no permite demoras prolongadas porque las agendas se habilitan con un máximo de dos meses de antelación.

Disponibilidad en el norte

En una nota remitida este martes, el Gobierno autonómico ha señalado que en Extremadura operan actualmente 22 estaciones de ITV, entre fijas y móviles. Dentro de ese sistema, ha indicado que en varias unidades del norte de la provincia hay disponibilidad de citas en los próximos días. Entre ellas ha mencionado las estaciones móviles de Navalmoral de la Mata, Plasencia, Jaraíz de la Vera y Montehermoso, donde han asegurado que todavía pueden obtenerse turnos para realizar la inspección del vehículo incluso durante esta misma semana.

Desde la Junta han explicado que estas unidades móviles permiten reforzar la cobertura del servicio en determinadas zonas de la región y facilitar el acceso de conductores y empresas a una obligación administrativa que afecta a miles de vehículos cada año.

El sistema de citas se abre con dos meses de antelación

También han recordado que el sistema de reservas funciona con un calendario limitado. En concreto, las agendas se abren con un máximo de dos meses de antelación, lo que, a juicio del Ejecutivo regional, impide que se generen retrasos de hasta cuatro meses como los denunciados recientemente.

Como ejemplo, ha indicado que durante la primera semana de marzo ya se han habilitado las citas correspondientes al mes de abril en las estaciones de ITV de la comunidad, con el objetivo de "seguir mejorando este servicio para garantizar que ciudadanos y empresas puedan cumplir con esta obligación legal con normalidad".