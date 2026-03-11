Servicios municipales
Las lluvias disparan la presencia de roedores en Cáceres y el ayuntamiento activa una campaña de desratización en la ciudad
El alcalde, Rafa Mateos, explica que la proliferación se ha detectado en varias zonas y pide precaución a familias y dueños de mascotas en las áreas señalizadas
El Ayuntamiento ha iniciado hace unas dos semanas una campaña de desratización en distintos puntos de la ciudad tras detectar una mayor presencia de roedores. El alcalde, Rafa Mateos, ha atribuido esta proliferación a las abundantes lluvias registradas durante el último año, que han favorecido el crecimiento de la vegetación en parcelas y parques.
El regidor ha señalado que el consistorio trasladó la situación a la empresa concesionaria del servicio de limpieza, Valoriza, para que activara el dispositivo de control de plagas en las zonas donde se habían detectado roedores.
Vegetación alta tras un año muy lluvioso
Según ha explicado Mateos, las condiciones meteorológicas de los últimos meses han generado un escenario propicio para la aparición de estos animales. "Ha sido un año de muchísimas lluvias, por lo tanto, en muchas parcelas la vegetación es muy alta; en los parques también la vegetación es muy alta y han proliferado", ha indicado.
La presencia de roedores se ha detectado en diferentes áreas de la ciudad, lo que llevó al ayuntamiento a poner en marcha la campaña preventiva para evitar que la situación vaya a más y controlar la población de estos animales.
Llamamiento a la responsabilidad ciudadana
El alcalde también ha pedido la colaboración de los vecinos durante el desarrollo de los trabajos. En especial, ha hecho un llamamiento a las familias con niños y a quienes tienen animales de compañía, ya que algunas zonas están siendo tratadas con productos específicos para el control de plagas.
En este sentido, ha recordado que los espacios donde se realizan las actuaciones están debidamente señalizados, por lo que recomienda respetar las indicaciones para evitar incidentes.
Desde el consistorio insisten en que estas actuaciones forman parte de las tareas habituales de mantenimiento urbano y limpieza, aunque este año se han intensificado debido al aumento de la vegetación y a las condiciones climáticas registradas.
