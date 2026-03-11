Manuel Bohórquez, crítico de flamenco, protagoniza la conferencia inaugural del Aula de Flamenco de Cáceres

Arranca la programación del Aula de Flamenco de Cáceres con la conferencia 'Cincuenta años de pellizco, vivencias de un crítico de flamenco', impartida por Manuel Bohórquez. El acto contará también con la participación de la cantaora de origen cacereño Carmen Vaquero y el toque sevillano Antonio Gómez y se celebrará a partir de las 19.30 horas en el Espacio UEx (antiguo Instituto de Lenguas Modernas de la avenida Virgen de la Montaña).

El acto se enmarca dentro de las actividades culturales promovidas por el Aula de Flamenco de Cáceres, tiene carácter abierto y está dirigido a todas aquellas personas interesadas en este mundo. Este aula es fruto de la colaboración de la Universidad de Extremadura y la Diputación de Cáceres, con el asesoramiento artístico de la peña 'Amigos del Flamenco de Extremadura'. Tiene como objetivo impulsar el conocimiento de la cultura flamenca, entendida como patrimonio artístico de primer orden y de dimensión universal.

Manuel Bohórquez Casado es un periodista, locutor de radio, escritor y crítico de flamenco nacido en Arahal (Sevilla) en 1958. Ha sido crítico flamenco en el diario El Correo de Andalucía y en 2010 recibió el Premio Nacional de Flamencología por parte de la Cátedra de Jerez. Es autor de numerosos libros, como 'Tomás Pavón, el príncipe de La Alameda' o 'Manuel Gerena, la voz prohibida',