Margarita Mariscal de Gante, primera mujer ministra de Justicia, asistió al inicio de las obras del Palacio de Justicia de Cáceres en 1997

En noviembre de 1997 se celebró en Cáceres el acto de colocación de la primera piedra del futuro Palacio de Justicia, un proyecto que entonces tenía como previsión quedar finalizado a finales de 1999. La ceremonia institucional, sin embargo, quedó marcada por un notable desorden organizativo que fue muy comentado entre los asistentes.

El protocolo del acto resultó, según se señaló entonces, un auténtico desastre de organización, atribuido tanto a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres como al Ministerio de Justicia, que en aquel momento estaba dirigido por Margarita Mariscal de Gante.

Margarita Mariscal de Gante, primera mujer al frente de Justicia

Mariscal de Gante era una jurista y magistrada nacida en Madrid en 1954. Tras licenciarse en Derecho e ingresar en la carrera judicial en 1980, desempeñó distintos destinos como jueza y magistrada y llegó a formar parte del Consejo General del Poder Judicial. Con la llegada al Gobierno de José María Aznar en 1996, fue nombrada ministra de Justicia, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en España. Permaneció al frente del ministerio durante toda la primera legislatura del Ejecutivo popular, entre 1996 y 2000.

Margarita Mariscal de Gante. / La Razón.

Durante su mandato se impulsaron distintas actuaciones relacionadas con la modernización de infraestructuras judiciales, entre ellas el proyecto del nuevo Palacio de Justicia cacereño. No obstante, el inicio simbólico de las obras quedó empañado por la falta de coordinación y los problemas de protocolo que rodearon la ceremonia de colocación de la primera piedra, recordada como un ejemplo de mala organización institucional.