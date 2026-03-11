Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Nuestro pasado

Margarita Mariscal de Gante, primera mujer ministra de Justicia, asistió al inicio de las obras del Palacio de Justicia de Cáceres en 1997

La ceremonia de colocación de la primera piedra del Palacio de Justicia de Cáceres, que debía finalizar en 1999, se vio empañada por la falta de coordinación entre las instituciones

Mariscal de Gante.

Mariscal de Gante. / Ara.cat

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En noviembre de 1997 se celebró en Cáceres el acto de colocación de la primera piedra del futuro Palacio de Justicia, un proyecto que entonces tenía como previsión quedar finalizado a finales de 1999. La ceremonia institucional, sin embargo, quedó marcada por un notable desorden organizativo que fue muy comentado entre los asistentes.

El protocolo del acto resultó, según se señaló entonces, un auténtico desastre de organización, atribuido tanto a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres como al Ministerio de Justicia, que en aquel momento estaba dirigido por Margarita Mariscal de Gante.

Margarita Mariscal de Gante, primera mujer al frente de Justicia

Mariscal de Gante era una jurista y magistrada nacida en Madrid en 1954. Tras licenciarse en Derecho e ingresar en la carrera judicial en 1980, desempeñó distintos destinos como jueza y magistrada y llegó a formar parte del Consejo General del Poder Judicial. Con la llegada al Gobierno de José María Aznar en 1996, fue nombrada ministra de Justicia, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en España. Permaneció al frente del ministerio durante toda la primera legislatura del Ejecutivo popular, entre 1996 y 2000.

Noticias relacionadas y más

Margarita Mariscal de Gante.

Margarita Mariscal de Gante. / La Razón.

Durante su mandato se impulsaron distintas actuaciones relacionadas con la modernización de infraestructuras judiciales, entre ellas el proyecto del nuevo Palacio de Justicia cacereño. No obstante, el inicio simbólico de las obras quedó empañado por la falta de coordinación y los problemas de protocolo que rodearon la ceremonia de colocación de la primera piedra, recordada como un ejemplo de mala organización institucional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante Tápara se traslada a las afueras de Cáceres para seguir creciendo con un nuevo espacio para eventos y bodas
  2. La Bonita, la nueva tapería familiar de Cáceres que abre sus puertas en el barrio de El Vivero
  3. Las obras de la autovía a Badajoz obligan a cortar la A-66 este sábado: se desviará el tráfico por la N-630 a Cáceres
  4. La M-30 de Cáceres se aleja del calendario previsto por las lluvias tras 3 años de obras
  5. El exalcalde de Casar de Cáceres, Rafa Pacheco, renuncia al acta de concejal y se retira de la primera línea política
  6. Sanguijuelas, Acetre, El Gato con Jotas y Luis Pastor brillan en Cáceres en los Premios de la Música Extremeña
  7. Una broma de mal gusto en la avenida de Alemania obliga a movilizar a los bomberos de Cáceres a medianoche
  8. Reformar una vivienda en Cáceres: entre licencias, convivencia y presupuesto

Margarita Mariscal de Gante, primera mujer ministra de Justicia, asistió al inicio de las obras del Palacio de Justicia de Cáceres en 1997

Margarita Mariscal de Gante, primera mujer ministra de Justicia, asistió al inicio de las obras del Palacio de Justicia de Cáceres en 1997

Pedro J Cordero presenta en Cáceres su novela 'El Pequeño Cernícalo' sobre la infancia

Pedro J Cordero presenta en Cáceres su novela 'El Pequeño Cernícalo' sobre la infancia

Jóvenes y tradición: el papel clave de la Cofradía de los Ramos en la Semana Santa cacereña

Jóvenes y tradición: el papel clave de la Cofradía de los Ramos en la Semana Santa cacereña

Vox presiona al Gobierno local para que desbloquee el Pabellón de Ferias y Congresos de Cáceres

Vox presiona al Gobierno local para que desbloquee el Pabellón de Ferias y Congresos de Cáceres

Raquel Palomino, cardióloga de Cáceres: "Nuestro organismo no está preparado para las más de 16 cucharadas de azúcar que consumimos a diario"

Raquel Palomino, cardióloga de Cáceres: "Nuestro organismo no está preparado para las más de 16 cucharadas de azúcar que consumimos a diario"

Héctor, el único niño con Tay-Sachs en España, moviliza desde Cáceres a todo el mundo para frenar el avance de la enfermedad y recibe la visita de María Guardiola

Héctor, el único niño con Tay-Sachs en España, moviliza desde Cáceres a todo el mundo para frenar el avance de la enfermedad y recibe la visita de María Guardiola

Bomberos Cáceres: preparación continua y simulacros para afrontar cualquier emergencia en la provincia

Bomberos Cáceres: preparación continua y simulacros para afrontar cualquier emergencia en la provincia

La Semana Santa de Cáceres tendrá cromos coleccionables: así será la iniciativa que llegará en 2027

La Semana Santa de Cáceres tendrá cromos coleccionables: así será la iniciativa que llegará en 2027
Tracking Pixel Contents