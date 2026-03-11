Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Contencioso

Casi mil días esperando una operación de rodilla en Cáceres: condenan al SES a pagar 20.000 euros a un paciente

El Servicio Extremeño de Salud ha sido condenado a indemnizar a un paciente con 20.000 euros por los daños causados tras esperar 937 días para una operación de rodilla, superando el plazo legal.

El paciente tuvo que esperar casi tres años a ser operado en el Universitario; en el círculo, el abogado que ha llevado el caso: Daniel López Vivas.

El paciente tuvo que esperar casi tres años a ser operado en el Universitario; en el círculo, el abogado que ha llevado el caso: Daniel López Vivas. / el Periódico Extremadura

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

El Juzgado Contencioso-Administrativo 1 de Cáceres ha condenado al Servicio Extremeño de Salud (SES) a indemnizar con 20.000 euros a un paciente que permaneció 937 días en lista de espera para una operación de rodilla en el Hospital Universitario, cuando el plazo máximo legal establecido es de 180 días. La sentencia considera que la demora provocó daños derivados de los dolores, la limitación funcional y la incertidumbre sufrida durante ese tiempo.

Casi tres años de espera

El fallo estima parcialmente la reclamación presentada por el paciente (Luis Espada) quien había solicitado una intervención de artroscopia de rodilla tras ser incluido en lista de espera en septiembre de 2021. Finalmente fue operado en marzo de 2024, tras casi tres años de espera.

El juez concluye que, aunque la evolución de la patología podría haber desembocado igualmente en la necesidad de implantar una prótesis de rodilla, la "excesiva demora en la intervención" sí generó perjuicios indemnizables, especialmente por el dolor, las limitaciones físicas y la incertidumbre sufridos durante ese periodo.

El abogado Daniel López Vivas ha destacado que se trata de una resolución relevante porque reconoce una indemnización. exclusivamente por el retraso en la asistencia sanitaria. “Es una sentencia importante porque ese retraso ha provocado muchos perjuicios al paciente y puede abrir la puerta a otras reclamaciones similares”, ha explicado.

El abogado Daniel López Vivas.

El abogado Daniel López Vivas. / el Periódico Extremadura

Plazos legales

López Vivas subraya además que “la ley de tiempos de respuesta establece un plazo máximo de 180 días y el incumplimiento en este caso "ha sido muy grande. Mi cliente sufrió muchos dolores y, aunque se le indemniza con 20.000 euros, esta cantidad no compensa realmente el daño que ha padecido”.

El retraso acumulado de 937 días coloca este caso entre los más prolongados de la región y pone el foco en la gestión de las listas de espera en el sistema sanitario extremeño. Según la sentencia, el daño se produce no por la intervención médica en sí, sino por la "espera excesiva, que constituye un daño antijurídico que el paciente no tenía la obligación de soportar".

La resolución judicial destaca que la demora causó un periodo prolongado de "dolores intensos, limitaciones funcionales e incertidumbre" sobre la evolución de la rodilla, situaciones que justifican la indemnización fijada. Se trata de una de las primeras sentencias que reconoce compensación económica solo por el retraso en la atención sanitaria, sin cuestionar la corrección de la intervención quirúrgica.

El caso comenzó cuando Luis Espada contactó con su abogado tras meses intentando sin éxito que se le programara la operación. “Cuando nos llegó el caso, se había acumulado un retraso injustificado de casi tres años”, recuerda López Vivas. Tras hacerse pública la situación en el Periódico Extremadura, finalmente se le practicó la operación, aunque ya con la artrosis avanzada que requería una prótesis de rodilla.

La sentencia no impone costas y puede ser recurrida en apelación. Sin embargo, para López Vivas, el fallo marca un precedente: “Abre la puerta a que otros pacientes puedan reclamar indemnizaciones por retrasos prolongados en intervenciones quirúrgicas, especialmente cuando los plazos legales no se cumplen y el daño sufrido es evidente”.

