22 años del 11-M: la Diputación de Cáceres no olvida a las víctimas del terrorismo

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, diputados y diputadas de la corporación provincial y trabajadores y trabajadoras de la institución han mantenido, este miércoles, un minuto de silencio ante las puertas de sus centros de trabajo, con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, y cuando se cumplen 22 años de los atentados de Madrid del 11-M, que dejaron 193 muertos y más de 2.000 heridos.

Fue precisamente tras estos atentados cuando la Unión Europea estableció el 11 de marzo como Día Europeo en recuerdo de las víctimas del terrorismo. La jornada busca rendir homenaje a quienes han sufrido la violencia terrorista y reafirmar el compromiso de las instituciones democráticas con la memoria, la justicia y la defensa de los valores de convivencia.

Así, a esta concentración silenciosa, convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias, se ha sumado el personal de los distintos centros de la diputación cacereña, como el Palacio Provincial, el Complejo Cultural San Francisco en Cáceres o el Complejo Cultural Santa María en Plasencia, entre otros.

Atentado terrorista del 11-M

Los actos conmemorativos recuerdan especialmente los atentados del 11 de marzo de 2004, considerados el mayor ataque terrorista de la historia de España. Aquella mañana, entre las 7:36 y las 7:40 horas, diez explosiones casi simultáneas sacudieron cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid en plena hora punta, en puntos como las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia. El ataque causó la muerte de 193 personas y dejó alrededor de 2.500 heridos, marcando profundamente a la sociedad española.

Tras la tragedia, miles de ciudadanos salieron a las calles en toda España para mostrar su rechazo al terrorismo y su solidaridad con las víctimas. Desde entonces, cada 11 de marzo se celebran actos de recuerdo tanto a nivel nacional como europeo, con el objetivo de mantener viva la memoria de quienes sufrieron el terrorismo y de transmitir ese recuerdo a las nuevas generaciones.

Otros actos en memoria de lo ocurrido

En la provincia de Cáceres, además del acto celebrado por la Diputación, diferentes instituciones y administraciones locales han llevado a cabo gestos de homenaje. En la ciudad de Cáceres, representantes municipales y trabajadores del ayuntamiento también guardaron minutos de silencio en recuerdo de las víctimas. Asimismo, en otras localidades de la provincia se han desarrollado concentraciones similares frente a edificios públicos, siguiendo la convocatoria promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias.

Este tipo de actos institucionales se repiten cada año en numerosos municipios de España y Europa como muestra de respeto a las víctimas y de rechazo a cualquier forma de violencia terrorista. Las instituciones participantes subrayan que mantener viva la memoria de lo ocurrido constituye una forma de reconocer el sufrimiento de las víctimas y reafirmar el compromiso colectivo con la defensa de la democracia y la convivencia.

Con gestos como el minuto de silencio celebrado este miércoles, la Diputación de Cáceres se suma a este recuerdo colectivo y a la reivindicación de una sociedad basada en la paz, la libertad y el respeto a las víctimas del terrorismo.