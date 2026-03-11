Un palacio medieval en la parte antigua, la vivienda más cara de Cáceres

La vivienda más cara actualmente en venta en Cáceres es un palacio señorial situado en pleno casco histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se trata de una exclusiva casa palacio del siglo XV que reúne valor histórico, singularidad arquitectónica y un notable potencial para usos turísticos y hosteleros de alto nivel.

El inmueble, que se anuncia en el portal Idealista, destaca por conservar algunos de sus elementos más singulares, entre ellos su emblemático escudo de alabastro, una ventana gótica original y un torreón defensivo del siglo XIV, rasgos que refuerzan su carácter monumental dentro de la parte antigua cacereña. Está en el mercado por 1.650.000 euros.

Fachada del palacio con su escudo de alabastro / Ayto. Cáceres

El palacio es, en realidad, la Casa de los Sande, conocida como Casa del Águila por el escudo familiar grabado en su fachada. Según reza en el portal de Turismo del Ayuntamiento de Cáceres, el palacio ha sufrido diversas reformas a lo largo del tiempo, y la última vez fue desmontado piedra a piedra, enumerando cada una de ellas para colocarlas después en orden y devolverle su parecido al edificio original.

Salón de la vivienda / Idealista

La propiedad está situada en la calle Orellana, a unos metros de la emblemática Torre de Sande, donde los empresarios Toño Pérez y Jose Polo explotan el restaurante del mismo nombre, y de su hotel-restaurante Atrio. Son las traseras de la iglesia de San Mateo, donde también encontramos la famosa Casa de los Ulloa Solís o Casa del Sol.

Piscina en la terraza

Según detalla el anuncio, la propiedad, con 743 metros cuadrados construidos, se distribuye en tres plantas y un ático abuhardillado. En su interior alberga un amplio salón con biblioteca en doble altura, chimeneas históricas, múltiples estancias y un patio con galería abovedada. A ello se suma una de sus piezas más llamativas: una gran terraza con piscina y vistas panorámicas sobre la ciudad monumental, los Llanos de Cáceres y la Sierra de Gredos.

Vistas desde la terraza / Idealista

Además de su valor patrimonial, el edificio mantiene elementos originales como carpintería de castaño, rejas de forja y un aljibe histórico. El conjunto se completa con cochera y sistema de climatización, prestaciones poco habituales en una residencia de estas características situada en el corazón del recinto monumental.

Inversores

La publicación presenta el inmueble como una "oportunidad única para inversores", ya que por su ubicación, superficie y singularidad arquitectónica ofrece distintas posibilidades de explotación. Entre ellas, la creación de apartamentos turísticos de lujo, un restaurante gastronómico de alta categoría con capacidad para eventos exclusivos o un hotel boutique que combine historia, exclusividad y una localización privilegiada.

Patio interior en la vivienda. / Idealista

Con esta oferta, gestionada por una asesoría inmobiliaria madrileña, el mercado de la vivienda en Cáceres sitúa en lo más alto de su escaparate una pieza única del patrimonio residencial de la ciudad: un palacio histórico en la parte antigua convertido en la vivienda más cara actualmente a la venta.