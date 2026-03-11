Pedro J Cordero presenta en Cáceres su novela 'El Pequeño Cernícalo' sobre la infancia

Tres propuestas diversas en la ciudad este miércoles.

Presentación de la novela 'El Pequeño Cernícalo' de Pedro J. Cordero

Este 11 de marzo, de 19.00 a 20.00 horas, tendrá lugar la presentación del libro El pequeño cernícalo, la primera novela del autor cacereño Pedro J. Cordero.

La obra propone un viaje a la infancia a través de los ojos de Pablito, un niño sensible y observador que crece en la Cáceres monumental de los años sesenta. Tras el nacimiento de su hermana y el silencio que percibe en casa, el protagonista encuentra refugio en las calles del barrio, donde la naturaleza urbana se convierte en un escenario lleno de descubrimientos: vencejos surcando el cielo, hormigas trazando caminos invisibles o la inesperada aparición de la pluma de un cernícalo que despierta en él una búsqueda obstinada.

Entre encuentros tiernos con lo vivo y momentos que revelan la aspereza de la crueldad, la novela muestra el aprendizaje del niño a través de diferentes miradas adultas y el pulso de una España en transformación. El pequeño cernícalo es así una evocación luminosa de la infancia que celebra la belleza de lo sencillo y recupera la capacidad de asombro ante el mundo. Pedro J. Cordero, nacido en Cáceres, es médico y urólogo, además de biólogo y doctor en Biología. Tras más de una década en la sanidad pública, desarrolló una amplia trayectoria en la investigación y la docencia universitaria como profesor titular y catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha.

La Puerta de Tannhäuser acoge la presentación del poemario 'Examen de nacionalidad'

La librería La Puerta de Tannhäuser acogerá este miércoles 11 de marzo a las 19.00 horas la presentación del poemario Examen de nacionalidad, del joven autor salmantino Alberto Martín Pérez. La obra, publicada por Editorial Cuadernos del Laberinto y prologada por Ester Bueno Palacios, ha sido reconocida con el Premio Alumni, Universidad de Salamanca de Poesía Carmen Martín Gaite. El libro propone una reflexión poética sobre la identidad y la pertenencia, planteando que estas no se definen por documentos oficiales, sino por los vínculos afectivos, el cuidado y las experiencias compartidas.

En Examen de nacionalidad, el autor construye una "casa poética" abierta a los demás, donde la memoria, la ternura y el amor se convierten en formas de ciudadanía íntima. A través de escenas cotidianas, la risa compartida, las enfermedades domésticas o la música vivida en compañía, el poemario reivindica la dimensión humana y afectiva de la identidad. Nacido en Salamanca en 2002, Martín Pérez es graduado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y ha participado en diversos grupos teatrales de su ciudad, además de dirigir varias piezas de microteatro. Sus poemas han aparecido en revistas literarias y ha sido finalista en distintos certámenes poéticos nacionales. Examen de nacionalidad supone uno de los hitos más destacados de su trayectoria literaria reciente.

Malpartida de Plasencia celebra la Semana de la Mujer con 'Ritmos Latinos'

El municipio de Malpartida de Plasencia acogerá este miércoles a las 18.00 horas el espectáculo musical Ritmos Latinos, a cargo del artista Paco Fertos.

La actuación tendrá lugar en la Casa de Cultura Maestra Josefa Canales y ofrecerá un repertorio de música bailable con géneros como merengue, salsa, bachata y chachachá. La actividad se enmarca dentro de la programación de la Semana de la Mujer, una iniciativa dedicada a reconocer y celebrar el papel de las mujeres en la sociedad a través de distintas propuestas culturales y sociales. La entrada será gratuita, y las personas interesadas podrán inscribirse previamente en la Casa de Cultura o en la biblioteca municipal.