El Premio Pyme del Año 2026 abre el plazo de inscripción para empresas de Cáceres el 10 de marzo

Las pequeñas y medianas empresas de la provincia ya pueden optar a uno de los reconocimientos empresariales más consolidados del país. Banco Santander y la Cámara de Comercio de Cáceres, en colaboración con la Cámara de España y El Periódico Extremadura, han convocado el Premio Pyme del Año 2026, cuyo plazo de presentación de candidaturas se abre este 10 de marzo y permanecerá abierto hasta las 20.00 horas del 14 de abril.

El certamen cumple diez años de trayectoria y, durante este tiempo, han participado 12.500 empresas de toda España. El premio se ha consolidado como uno de los galardones de referencia para reconocer el papel de las pequeñas y medianas empresas como motor de creación de empleo y generación de riqueza en el tejido económico.

Una nueva mención por el décimo aniversario

Como principal novedad en esta edición conmemorativa, la organización ha incorporado la Mención al Legado Empresarial, destinada a reconocer a una empresa que destaque por su impacto económico y social en su territorio.

Este reconocimiento se entregará junto al Premio Pyme del Año y a los cuatro accésits que se conceden cada año: Internacionalización, Innovación y Digitalización, Formación y Empleo y Pyme Sostenible.

La empresa que resulte ganadora en la provincia de Cáceres representará posteriormente al territorio en el Premio Nacional Pyme del Año 2026, cuyo fallo está previsto para el primer trimestre de 2027. Del mismo modo, las compañías premiadas en cada accésit también competirán en sus respectivas categorías en la fase nacional.

Requisitos para participar

Podrán optar al galardón todas las pymes con sede social en la provincia de Cáceres, siempre que cuenten con menos de 250 empleados y registren una facturación anual inferior a 50 millones de euros en 2025.

Las empresas interesadas deberán formalizar su candidatura a través del formulario disponible en la web de la Cámara de Comercio de Cáceres, donde también pueden consultarse las bases completas del certamen y completar el registro en el apartado Premio Pyme Cáceres 2026.

Los criterios del jurado

El jurado evaluará diferentes aspectos de la actividad empresarial de las candidaturas presentadas. Entre los criterios se encuentran la creación de empleo, con especial atención al empleo indefinido, las acciones de formación para los trabajadores, la internacionalización de la empresa, así como las iniciativas vinculadas a la digitalización, la innovación y el desarrollo de proyectos sostenibles.

Con esta nueva edición, el Premio Pyme del Año vuelve a poner el foco en el papel que desempeñan las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico de la provincia y en su contribución a la actividad productiva y al empleo.