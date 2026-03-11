Raquel Palomino, cardióloga de Cáceres: "Nuestro organismo no está preparado para las más de 16 cucharadas de azúcar que consumimos a diario"

La cardióloga cacereña Raquel Palomino descubrió su vocación por la medicina muy pronto. Hija de un cardiólogo, creció rodeada de ese entorno profesional, lo que despertó en ella el interés por el corazón y por la propia especialidad. A esa influencia familiar se sumó su pasión por la biología y la inspiración de un profesor que marcó su etapa académica, factores que terminaron por orientar definitivamente su camino hacia la cardiología.

Taquicardias y cardiopatías invisibles

"Hoy en día veo muchísimas taquicardias relacionadas con el estrés, así como síndromes metabólicos y un aumento de la enfermedad arterioesclerótica. También siguen siendo frecuentes las anginas y los infartos. Pero además hay un campo nuevo que estamos empezando a explorar y que personalmente me apasiona: la cardiopatía provocada por otros factores, especialmente por la disfunción endotelial y el estrés. Este tipo de alteraciones no siempre producen una obstrucción coronaria visible, pero aun así pueden generar patología cardíaca. Por ejemplo, hay mujeres que ingresan con síntomas claros de angina y, sin embargo, cuando se estudian sus arterias, estas son completamente normales. Lo mismo puede ocurrir en chicos jóvenes".

Genética, estilo de vida y el impacto del bienestar en el corazón

Por otro lado, la especialista señala que, además de los hábitos y factores externos, suele existir una importante carga genética. A esta predisposición hereditaria se suma la enfermedad arterioesclerótica, que en la actualidad constituye la principal causa de mortalidad cardiovascular en el mundo. "Considero que esta es una enfermedad típica del estado del bienestar. A medida que vivimos con más comodidades, nuestra alimentación se vuelve más procesada, hacemos menos ejercicio y, además, nos enfrentamos a más estrés y a factores ambientales negativos. Todo esto se combina y provoca que la enfermedad vaya aumentando en la población".

Más allá de las grasas: cómo los ultraprocesados dañan el corazón

"Hace mucho tiempo se realizó un estudio independiente en Harvard, con gran rigor científico, que demostró algo muy interesante: se le ha dado demasiada importancia al consumo de grasas, mientras que se ha descuidado un factor que hoy sabemos que realmente ha empeorado nuestro perfil cardiovascular: los azúcares y los alimentos ultraprocesados. Recuerdo que mi padre siempre decía que "es mejor un torrezno que un pastel", una grasa saludable puede ser más beneficiosa que un azúcar refinado. Antiguamente, el consumo de azúcar era de apenas una cucharada o cucharada y media al día, hoy en día, muchas personas ingieren más de 16 cucharadas diarias. Nuestro organismo no está preparado para esto, y como resultado desarrollamos resistencia a la insulina, que es uno de los principales factores que está deteriorando nuestra salud cardiovascular".

Recuperar la alimentación de nuestros abuelos y reducir ultraprocesados

Para finalizar, Palomino ofrece varias recomendaciones para mejorar la salud de la población. Destaca la importancia de limitar el consumo de alimentos ultraprocesados, aconsejando que no contengan más de cinco ingredientes y evitando aquellos con grasas trans, jarabes, azúcares añadidos u otros aditivos refinados. Recomienda apostar por la comida tradicional y no eliminar los carbohidratos, así como remojar legumbres, consumir patatas y recuperar hábitos alimenticios de generaciones anteriores: "Comer un poco de todo y mucho de nada", señala. Asimismo, insiste en hábitos saludables para cuidar la salud cardiovascular: incorporar verduras como la lechuga, realizar actividad física, y evitar el tabaco, que según Palomino es responsable del 70 por ciento de las muertes cardiovasculares, mientras que el exceso de azúcar contribuye al 25 por ciento.