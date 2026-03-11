El Real Madrid, clave para llenar los bares: así consiguen los grandes partidos reactivar la afición en Cáceres

Hubo un tiempo en que ver el fútbol en un bar era casi una ceremonia compartida. La televisión encendida, las mesas pendientes de una misma jugada y una conversación que se iba armando sola entre desconocidos. No hacía falta conocer al de al lado para comentar una ocasión fallada, protestar una decisión arbitral o celebrar un gol. Esa escena, tan habitual durante años, ya no tiene la fuerza de antes. Sigue existiendo, pero cada vez de forma más puntual y concentrada en los grandes partidos.

Alejandro Picardo, director del Hotel Extremadura, asume ese cambio con una idea sencilla: "El fútbol en los establecimientos ya no atrae como antes. No porque haya desaparecido el interés, sino porque han cambiado las costumbres. La facilidad para verlo en casa y la multiplicación de opciones han ido reduciendo la asistencia a bares, cafeterías y hoteles". El público sigue ahí, pero ha dejado de convertir cada partido en una cita social.

A todo eso se suma otro factor decisivo: el precio que deben pagar los negocios para poder ofrecer esas retransmisiones. Picardo apunta que, más que una falta de demanda, lo que está empujando a muchos locales a renunciar al fútbol son los altos costes que supone emitirlo en un establecimiento público. De hecho, en la ciudad cada vez hay menos bares que retransmitan los partidos.

"Si hay un equipo que marca la diferencia, ese es el Real Madrid, es el que realmente llena la cafetería cuando llega una cita importante", cuenta Picardo. "Otros encuentros pueden reunir a unos pocos aficionados, especialmente si tienen relevancia, pero el tirón no es comparable. En los partidos grandes, el ambiente se reactiva y el local recupera por unas horas algo de aquella vieja sensación de grada improvisada", relata.

Lo que cuenta el Hotel Extremadura no es solo la realidad de un establecimiento, sino la de una costumbre urbana que se ha ido apagando sin desaparecer del todo. "El fútbol sigue convocando, pero ya no de la misma manera. Ahora necesita partidos grandes, horarios favorables y un público dispuesto a salir de casa para recuperar, aunque sea durante noventa minutos, el placer de ver el juego en compañía", sentencia Picardo, que este miércoles espera una gran afluencia para disfrutar del partido de Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City.