La Semana Santa de Cáceres tendrá cromos coleccionables: así será la iniciativa que llegará en 2027

La Semana Santa de Cáceres tendrá sus propios cromos. Increíble pero cierto. Como si fuera la típica colección de cartas de fútbol, pero con la imaginería cacereña en vez de los jugadores de la liga. La iniciativa llega por la colaboración de la Diócesis de Coria-Cáceres con la empresa sevillana Holy Cards Publicaciones.

La firma del acuerdo se realizará de forma pública este jueves, a partir de las 12.30, en la Casa de la Iglesia de General Ezponda, y están invitadas todas aquellas personas que quieran pasarse por allí. La idea es que se lancen la mercado a finales de este año, para que lleguen en plenitud a la Semana Santa del 2027.

Colección

Aunque la inmensa mayoría de la colección refleje la Semana Santa cacereña, no será la única, pues la iniciativa está enfocada a la Diócesis y sus localidades. En este sentido, también estará la Semana Santa de Coria y las Glorias tanto de la localidad como de la capital. La colección está compuesta por 489 cartas que se dividen en 234 para Cáceres y 36 para sus Glorias (como la Virgen de la Montaña), 72 para Coria y 18 para sus Glorias, 27 para la Diócesis (con vírgenes como la de la Luz o la del Puerto, entre otras), 54 cartas de carteles de la Semana Santa de Cáceres, 18 de las Magnas Marianas y 27 de las Holy Flags.

En cuanto a su venta, aún no está determinado. "Eso ya es cosa de la empresa que lo gestiona", cuenta Sergio Berrocal, miembro del comité de donde surgió la idea.

Realmente, algo parecido ya se está produciendo con la Semana Santa de otras once ciudades de España: las ocho capitales de provincia andaluzas, Jerez de la Frontera, Salamanca y Zaragoza. Además, cuenta con otros coleccionables relacionados con El Rocío, Las Fallas o la Tauromaquia.

La comisión de Holy Card la han formado seis personas: Berrocal, Fernando Pizarro, Alberto Fernández, Pilar Torrecillas, Julián Paniagua y Elena Moreno. Las imágenes representadas no se pueden adelantar aún, pues se está cerrando con las cofradías. Se anunciará más adelante, cuando llegue la presentación del álbum. ¿Triunfará la iniciativa en la ciudad de Cáceres?