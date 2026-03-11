Tamara, David y la vida desde una silla de ruedas: "Me dijeron que no volvería a andar y mira, me pongo de pie"

En una mesa cualquiera, entre sorbos de café y bromas improvisadas, Tamara Villafranca y David Guzmán comparten algo más que una conversación. Comparten una rutina que ninguno imaginaba hace unos años, cuando sus vidas seguían caminos completamente distintos.

Ella nació en Leganés y creció en Vallecas, en un barrio obrero donde aprendió a salir adelante. Él nació en Bilbao, aunque reconoce que lleva ya más años viviendo fuera que en la ciudad donde vino al mundo. Hoy ambos están unidos por una experiencia que cambió radicalmente su vida y que les ha obligado a reinventar cada día.

A pesar de todo, entre los dos se han construido una especie de complicidad cotidiana. "Somos como un matrimonio sin estar casados", bromean mientras intercambian pullas y risas. Ella reconoce que le gusta acompañarle, ponerle vídeos divertidos o ver películas juntos para "olvidarse un poco de los traumas pasados". Él responde con humor y admite que a veces se convierten en "una mosca cojonera" el uno para el otro. Detrás de esa naturalidad hay historias duras.

El momento que cambió todo

Tamara tenía apenas 27 años cuando sufrió un accidente de tráfico. Hoy tiene 34 y ha aprendido a superarse a diario: "Me dijeron que no volvería a andar y mira, puedo hasta ponerme de pie". David tenía 43 cuando un accidente en un río, al golpear contra una roca, le provocó una lesión medular que lo dejó dependiente desde el cuello hacia abajo.

Desde entonces, la vida se mide en pequeños retos cotidianos. "Hay días que te levantas y dices: ‘¿y ahora qué?’", reconoce Tamara. "Pero tienes que seguir adelante porque no queda otra".

Tamara y David, un ejemplo de superación diario desde su silla de ruedas / A. G. C.

David depende de otras personas incluso para gestos mínimos. Algo tan simple como rascarse cuando le pica un mosquito se convierte en una tarea imposible sin ayuda. "Él depende constantemente de alguien", explica su compañera. "En ese sentido, lo suyo es más difícil que lo mío", reconoce.

Las limitaciones físicas son constantes. Movilizaciones cada cierto tiempo para evitar heridas, ayuda para cambiar de postura o para desplazarse. Una rutina que exige paciencia y adaptación. Pero también, aseguran, una fortaleza mental que no siempre se ve desde fuera. "Hay gente que te dice que hay personas que están peor", reflexiona Tamara. "Y hay días que piensas: sí, pero yo también estoy jodida".

Humor como salvavidas

Entre las herramientas que utilizan para sobrellevar la situación, una destaca por encima de todas: el humor. Tamara ha encontrado en las redes sociales un espacio para compartir vídeos, dedicatorias y mensajes de superación. El objetivo es sencillo: demostrar que la vida no se detiene del todo después de un accidente. "También hago humor, porque ayuda a levantar el ánimo", explica. Esa filosofía se refleja también en las actividades que realizan en el centro. A David le encanta el humorista José Mota, cuyos vídeos suelen acompañar muchas de sus tardes.

Lo que todavía falta

A pesar de la actitud positiva, ambos coinciden en que la sociedad todavía tiene mucho camino por recorrer para comprender la realidad de las personas con discapacidad. "Hace falta más empatía", afirma Tamara, que incide también en que los ayuntamientos deben apostar por una accesibilidad universal.

También señalan problemas de organización en algunos centros o servicios, donde la comunicación entre profesionales puede fallar y acabar perjudicando a quienes dependen de esa atención. David incluso rechaza el término "discapacitado". Prefiere hablar de personas "capacitadas de manera distinta".

Un mensaje para quienes empiezan

Cuando se les pregunta qué dirían a alguien que acaba de sufrir una lesión similar, la respuesta llega rápida: "Para atrás, ni para coger impulso". Rendirse, asegura, no es una opción. "Mientras haya vida siempre hay algo por lo que seguir luchando, aunque sea para fastidiar a los que te caen mal", indican.

Entre cafés, bromas y vídeos de humor, Tamara y David siguen construyendo su nueva normalidad. Una en la que cada gesto puede ser difícil, pero en la que la amistad, la risa y la determinación siguen ocupando un lugar central.