Vecinos y guías de Cáceres se unen para frenar la turistificación en la Ciudad Monumental

La Asociación Vecinal Ciudad Monumental de Cáceres y un grupo de guías turísticos profesionales han sellado una alianza inédita para reclamar un modelo de turismo más equilibrado en el casco histórico. En una reunión celebrada el 19 de febrero, ambos colectivos acordaron impulsar medidas para proteger la Ciudad Monumental, declarada Patrimonio de la Humanidad, y mejorar la convivencia con los residentes.

El encuentro reunió a siete guías turísticos y cuatro representantes vecinales, que coincidieron en que el crecimiento de la actividad turística en el recinto intramuros exige nuevas medidas de gestión. Según han señalado tras la reunión, el objetivo es avanzar hacia un turismo de calidad que garantice el equilibrio entre la actividad económica y la vida cotidiana en el centro histórico.

Propuestas conjuntas

Durante la reunión se consensuó un documento con varias propuestas dirigidas a las administraciones locales y provinciales. Entre las principales demandas figura la necesidad de revisar la gestión de eventos en la Ciudad Monumental, especialmente en periodos de alta actividad cultural.

Vecinos y guías consideran que el calendario actual está demasiado concentrado en el recinto histórico y proponen buscar ubicaciones alternativas fuera del casco intramuros para determinados actos. Según argumentan, el exceso de eventos puede generar impactos negativos en el patrimonio, especialmente por ruidos y vibraciones que afectan a la piedra histórica.

Además, ambos colectivos reclaman mejoras en servicios públicos básicos, como la instalación de baños y fuentes públicas, así como actuaciones en el mantenimiento del empedrado y la accesibilidad de las calles del centro histórico, muy transitadas tanto por residentes como por visitantes.

Reunión urgente

Uno de los asuntos que más inquietud ha generado entre los participantes es la ocupación del espacio público durante grandes citas culturales. En particular, han puesto el foco en la instalación de escenarios que, según indican, pueden alterar la imagen del patrimonio o dificultar la vida cotidiana de los vecinos.

Por este motivo, los colectivos han acordado solicitar una reunión urgente con el Ayuntamiento de Cáceres antes de la instalación del escenario del Festival de Teatro Clásico en la Plaza de Santa María. Su intención es plantear alternativas que permitan celebrar los eventos sin ocultar los monumentos ni bloquear espacios clave del casco histórico.

Alianza inédita

Desde la agrupación vecinal y el colectivo de guías destacan que este encuentro marca el inicio de una colaboración estable entre ambos sectores. Según han afirmado tras la reunión, la intención es abrir un canal de diálogo permanente con las instituciones para abordar los retos del turismo en el centro histórico. "No somos colectivos enfrentados; ambos queremos una Ciudad Monumental viva, cuidada y profesionalizada", han señalado desde las organizaciones tras el encuentro.

El documento definitivo con las demandas será remitido en los próximos días a distintas instituciones locales y provinciales con el objetivo de impulsar una mesa de diálogo permanente sobre el modelo turístico en Cáceres.