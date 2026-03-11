Vox presiona al Gobierno local para que desbloquee el Pabellón de Ferias y Congresos de Cáceres

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, ha reclamado este martes, 10 de marzo, que el Gobierno local impulse "de manera decidida" la construcción del Pabellón de Ferias y Congresos, una infraestructura que, según ha señalado, permitiría diversificar la economía de la ciudad y reforzar su proyección empresarial.

La formación considera que Cáceres vive actualmente un momento positivo desde el punto de vista turístico, con un aumento de visitantes atraídos por su patrimonio, su oferta cultural y su gastronomía. Sin embargo, Gutiérrez ha advertido de que la ciudad "no puede depender exclusivamente del turismo como motor económico".

Un recinto para atraer congresos y actividad profesional

El portavoz ha defendido que, si el turismo sigue creciendo, "es el momento de abrir nuevas oportunidades económicas que permitan atraer actividad empresarial, congresual y profesional". En este sentido, ha insistido en que la ciudad necesita una infraestructura capaz de albergar eventos de mayor dimensión.

Según ha indicado, la construcción de un Pabellón de Ferias y Congresos moderno y competitivo permitiría posicionar a Cáceres como sede de ferias sectoriales, congresos nacionales e internacionales y encuentros empresariales, lo que contribuiría a reforzar el tejido económico local.

Más suelo industrial para atraer empresas

Vox también ha defendido que el desarrollo económico de la ciudad debe abordarse desde una perspectiva más amplia que combine diferentes proyectos estratégicos. Entre ellos, ha recordado la importancia de ampliar el polígono industrial de Las Capellanías, una actuación que consideran fundamental para facilitar la llegada de nuevas empresas.

"Cáceres necesita ampliar sus horizontes económicos", ha afirmado Gutiérrez, quien ha subrayado que la creación de un recinto ferial y congresual permitiría dinamizar sectores como la hostelería, el comercio, los servicios y el tejido empresarial local.

"Una apuesta estratégica para el futuro"

El portavoz municipal ha insistido en que el proyecto no debe entenderse únicamente como una infraestructura, sino como una herramienta de desarrollo económico para la ciudad.

En ese sentido, Gutiérrez ha señalado que apostar por un recinto de estas características permitiría atraer inversión, generar actividad durante todo el año y consolidar a Cáceres como referente congresual en el suroeste peninsular, según ha defendido el grupo municipal.