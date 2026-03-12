Amplio despliegue policial en la calle Antonio Silva del centro de Cáceres para atender una emergencia

Los vecinos del entorno de la calle Antonio Silva han vivido momentos de inquietud en la mañana de este jueves al presenciar un amplio despliegue de medios policiales y sanitarios para atender una emergencia médica en la zona.

Varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local se han desplazado hasta el lugar tras recibirse un aviso en el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura. La presencia de numerosos agentes, junto a varios vehículos policiales y ambulancias, ha llamado la atención de los residentes y viandantes que se encontraban en las inmediaciones.

Según las primeras informaciones, en el lugar se han llegado a concentrar alrededor de una decena de agentes, que han sido los primeros en acudir al punto indicado tras la alerta recibida. Posteriormente, una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud se ha desplazado también hasta la zona para atender la incidencia.

Intervención

Aunque en un primer momento el aviso ha activado a los servicios de emergencia y ha generado cierta preocupación entre los vecinos, finalmente la situación no ha revestido mayor gravedad.

La presencia de los equipos de emergencia ha generado durante algunos minutos expectación en la calle Antonio Silva, una zona residencial con tránsito habitual de vecinos, hasta que los distintos efectivos han ido abandonando progresivamente el lugar una vez finalizada la actuación.