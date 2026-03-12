Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sucesos

Amplio despliegue policial en la calle Antonio Silva del centro de Cáceres para atender una emergencia

Agentes de Policía Nacional y Local, así como ambulancias, han acudido hasta el lugar

Policías en la calle Antonio Silva.

Policías en la calle Antonio Silva. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Los vecinos del entorno de la calle Antonio Silva han vivido momentos de inquietud en la mañana de este jueves al presenciar un amplio despliegue de medios policiales y sanitarios para atender una emergencia médica en la zona.

Varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local se han desplazado hasta el lugar tras recibirse un aviso en el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura. La presencia de numerosos agentes, junto a varios vehículos policiales y ambulancias, ha llamado la atención de los residentes y viandantes que se encontraban en las inmediaciones.

Según las primeras informaciones, en el lugar se han llegado a concentrar alrededor de una decena de agentes, que han sido los primeros en acudir al punto indicado tras la alerta recibida. Posteriormente, una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud se ha desplazado también hasta la zona para atender la incidencia.

Intervención

Aunque en un primer momento el aviso ha activado a los servicios de emergencia y ha generado cierta preocupación entre los vecinos, finalmente la situación no ha revestido mayor gravedad.

Noticias relacionadas y más

La presencia de los equipos de emergencia ha generado durante algunos minutos expectación en la calle Antonio Silva, una zona residencial con tránsito habitual de vecinos, hasta que los distintos efectivos han ido abandonando progresivamente el lugar una vez finalizada la actuación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante Tápara se traslada a las afueras de Cáceres para seguir creciendo con un nuevo espacio para eventos y bodas
  2. La Bonita, la nueva tapería familiar de Cáceres que abre sus puertas en el barrio de El Vivero
  3. Casi mil días esperando una operación de rodilla en Cáceres: condenan al SES a pagar 20.000 euros a un paciente
  4. Las obras de la autovía a Badajoz obligan a cortar la A-66 este sábado: se desviará el tráfico por la N-630 a Cáceres
  5. La M-30 de Cáceres se aleja del calendario previsto por las lluvias tras 3 años de obras
  6. Sanguijuelas, Acetre, El Gato con Jotas y Luis Pastor brillan en Cáceres en los Premios de la Música Extremeña
  7. Una broma de mal gusto en la avenida de Alemania obliga a movilizar a los bomberos de Cáceres a medianoche
  8. Reformar una vivienda en Cáceres: entre licencias, convivencia y presupuesto

Los tubos y las copas de cerveza se imponen en los bares de Cáceres: "Tiramos 300 litros cada semana"

Los tubos y las copas de cerveza se imponen en los bares de Cáceres: "Tiramos 300 litros cada semana"

La Consejería de Educación avanza en la rehabilitación del instituto cacereño Al-Qázeres

La Consejería de Educación avanza en la rehabilitación del instituto cacereño Al-Qázeres

Amplio despliegue policial en la calle Antonio Silva del centro de Cáceres para atender una emergencia

Amplio despliegue policial en la calle Antonio Silva del centro de Cáceres para atender una emergencia

'Coco Chanel: Más allá de la moda' llega a Cáceres con más de 70 piezas de la icónica diseñadora

'Coco Chanel: Más allá de la moda' llega a Cáceres con más de 70 piezas de la icónica diseñadora

Fernando Romay, en Cáceres: "No puedes ser genial si eres igual a los demás. Lo importante son el compromiso y las ganas"

Fernando Romay, en Cáceres: "No puedes ser genial si eres igual a los demás. Lo importante son el compromiso y las ganas"

Cáceres sabrá este viernes si pasa el corte para seguir en la carrera por la Capitalidad 2031

Cáceres sabrá este viernes si pasa el corte para seguir en la carrera por la Capitalidad 2031

La Cofradía de las Batallas de Cáceres: un crisol de historia, fe y fervor militar

La Cofradía de las Batallas de Cáceres: un crisol de historia, fe y fervor militar

De Barriadas Unidas a la Semana Santa: la historia de la banda del Humilladero de Cáceres y su 40 aniversario

De Barriadas Unidas a la Semana Santa: la historia de la banda del Humilladero de Cáceres y su 40 aniversario
Tracking Pixel Contents